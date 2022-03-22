Три тижні пекла. Екс-гравець Шахтаря розповів про жахіття блокадного Маріуполя

Володимиру Яксманицькому вдалося вирватися з блокадного Маріуполя / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, Instagram

Понад три тижні триває блокада російськими нелюдами українського міста Маріуполь. Щодня від голоду та бомбардувань гинуть люди.

Колишній захисник донецького Шахтаря та молодіжної збірної України Володимир Яксманицький весь цей час перебував у Маріуполі і на собі відчув усі тяжкості та поневіряння.

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Про те, які нелюдські труднощі довелося перенести в блокадному Маріуполі, Яксманіцький написав у своєму Instagram.

"Відходжу! Після трьох тижнів у пеклі! Люди, що воюють у соцмережах, зрозумійте! У пеклі, де знаходилися жителі Маріуполя, соцмереж немає! Там нічого нема, від слова зовсім. Ви колись пили воду з калюжі чи стічної труби, коли розтанув сніг на даху?"

Нагадаємо, Маріуполь зараз найгарячіша точка в Україні. В обложеному місті кількість жертв російських бомбардувань обчислюється тисячами, на вулицях лежать мертві тіла. Захисники міста намагаються давати людям їжу та воду, але цього недостатньо.

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