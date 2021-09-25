Тренерське чуття принесло Олександрії перемогу над Маріуполем

Олександрія Маріуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Після розгрому від донецького Шахтаря (0:5) в попередньому турі, команда Остапа Маркевича приїхала в Олександрію за турнірними очками.

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Рахунок в матчі відкрив дебютант Маріуполя Стефан Спіровскі. На 25-й хвилині зустрічі Мишнєв зі штрафного чудовим ударом влучив у поперечину, і після відскоку македонець в падінні головою відправив м'яч у сітку!

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Господарі поля відігралися вже через 10 хвилин. Азовці порушили правила на Кирилі Ковальцю і арбітр вказав на одинадцятиметровий. Максим Третьяков пробив точно в лівий кут – 1:1. Для атакуючого півзахисника Олександрії цей гол став третім у сезоні.

За чотири хвилини до кінця зустрічі спрацювала заміна головного тренера Олександрії. Форвард "городян" Олег Кожушко відгукнувся на передачу від Ковальця і з гострого кута відправив м'яч у ворота Кудрика – 2:1.

Олександрія набрала три очки і вийшла на четверте місце в турнірній таблиці. Маріуполь терпить сьому поразку в чемпіонаті.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 9-й тур.

Олександрія – Маріуполь – 2:1

Голи: Третьяков (36, пенальті), Кожушко (86) – Спіровскі (25)

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дришлюк (Рибалка, 88), Ковалець, Цуріков, Гринь (Спінеллі, 46), Калюжний, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Босанчіч, Мампассі, Меліченко (Холод, 84), Чех, Мишнєв, Спіровский (Шостак, 46), Топалов (Драмбаєв, 74), Кащук (Світюха, 46), Кулаков (В'юнник, 74)

Турнірна таблиця