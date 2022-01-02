1 січня 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сіті 2
2 січня 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тренер Шахтаря найкращий у Європі: рейтинг

Андрій Трофімов
2 січня, 12:38
Роберто Де Дзербі очолив рейтинг тренерів за набраними очками у національних лігах Європи у першій частині сезону

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У 18 матчах УПЛ Шахтар набрав 47 очок. У середньому – 2,61 очка за гру. Цей показник вивів наставника донеччан Роберто Де Дзербі на перший рядок рейтингу, складеного турецьким виданням Sabah.

Читайте також: "Будуємо нову команду". Гендиректор Шахтаря підбив підсумки 2021 року

Реклама

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Другу сходинку посів Юліан Нагельсман, який очолює Баварію (2,52 очка за матч).

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

Реклама

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу з показником 2,5 очка за гру посідає третій рядок, який ділить із керманичем Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

Мірча Луческу / Фото: Getty Images

На десятій позиції рейтингу розташувався хорватський тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич (2,22 очка за матч).

Реклама

Ігор Йовічевіч / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Нагадаємо, на зимову перерву у чемпіонаті України Шахтар вирушив, випереджаючи Динамо на два очки. До кінця першості, яка відновиться у лютому, залишається 12 турів.