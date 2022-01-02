Тренер Шахтаря найкращий у Європі: рейтинг

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У 18 матчах УПЛ Шахтар набрав 47 очок. У середньому – 2,61 очка за гру. Цей показник вивів наставника донеччан Роберто Де Дзербі на перший рядок рейтингу, складеного турецьким виданням Sabah.

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Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Другу сходинку посів Юліан Нагельсман, який очолює Баварію (2,52 очка за матч).

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

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Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу з показником 2,5 очка за гру посідає третій рядок, який ділить із керманичем Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

Мірча Луческу / Фото: Getty Images

На десятій позиції рейтингу розташувався хорватський тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич (2,22 очка за матч).

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Ігор Йовічевіч / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Нагадаємо, на зимову перерву у чемпіонаті України Шахтар вирушив, випереджаючи Динамо на два очки. До кінця першості, яка відновиться у лютому, залишається 12 турів.