Тренер збірної України Петраков поїде до Аталанти

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Перед березневим плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков має намір побувати в італійському Бергамо – на стажуванні в Аталанті.

"Мені президент УАФ пообіцяв, що якщо вдасться домовитися з Гасперіні (тренером Аталанти), що він мене прийме, то я поїду до нього на три-чотири дні на початку лютого. Туди, де Руслан Маліновський. Я працюю на новому рівні, мені потрібне спілкування. Потрібно поговорити з людьми, поспілкуватися", – наводить слова Петракова ПРОФУТБОЛ Digital.

Джан П'єро Гасперіні / Фото: Reuters

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Отже, Петраков зможе на власні очі побачити, яким чином тренер Аталанти використовує найкращі якості Маліновського, котрого наставник збірної України спочатку не бачив у своїй схемі. Це, нагадаємо, призвело до конфлікту, який, втім, уже вичерпано.

Олександр Петраков та Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

"Може, в Англію ще з'їжджу. Мені Авраам Кампомар (іспанський асистент Петракова) з цим питанням допомагає. У Лідсі працює спортивним директором іспанець, може, туди поїдемо, до Б'єлси заїду. Якщо буду біля Манчестера, то зателефоную Зінченку. Може, Гвардіола погодиться, щоб я там кілька днів побув", – додав коуч збірної України.

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола / Фото: AFP

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Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а в разі успіху 29 березня зустрінеться на виїзді з переможцем пари Вельс – Австрія.