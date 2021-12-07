7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тренер збірної України Петраков поїде до Аталанти

Андрій Трофімов
7 грудня, 16:10
Наставник української національної команди вирушить до Бергамо – почерпнути нові знання у коуча команди, за яку виступає Руслан Маліновський

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Перед березневим плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков має намір побувати в італійському Бергамо – на стажуванні в Аталанті.

"Мені президент УАФ пообіцяв, що якщо вдасться домовитися з Гасперіні (тренером Аталанти), що він мене прийме, то я поїду до нього на три-чотири дні на початку лютого. Туди, де Руслан Маліновський. Я працюю на новому рівні, мені потрібне спілкування. Потрібно поговорити з людьми, поспілкуватися", – наводить слова Петракова ПРОФУТБОЛ Digital.

Джан П'єро Гасперіні / Фото: Reuters

Реклама

Отже, Петраков зможе на власні очі побачити, яким чином тренер Аталанти використовує найкращі якості Маліновського, котрого наставник збірної України спочатку не бачив у своїй схемі. Це, нагадаємо, призвело до конфлікту, який, втім, уже вичерпано.

Олександр Петраков та Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

"Може, в Англію ще з'їжджу. Мені Авраам Кампомар (іспанський асистент Петракова) з цим питанням допомагає. У Лідсі працює спортивним директором іспанець, може, туди поїдемо, до Б'єлси заїду. Якщо буду біля Манчестера, то зателефоную Зінченку. Може, Гвардіола погодиться, щоб я там кілька днів побув", – додав коуч збірної України.

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола / Фото: AFP

Реклама

Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а в разі успіху 29 березня зустрінеться на виїзді з переможцем пари Вельс – Австрія.