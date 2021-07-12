Тренер Італії на животі проїхався по столу після перемоги в фіналі Євро-2020

Колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу, ефектно відсвяткував перемогу команди на чемпіонаті Європи

Де Россі в роздягальні дав волю емоціям

Збірна Італії стала чемпіоном Європи! На "Вемблі" італійці в серії пенальті обіграли Англію. Основний і додатковий час завершився внічию – 1:1. Дивіться відеоогляд матчу Італія – Англія.

Після закінчення гри і церемонії нагородження італійці продовжили святкування в роздягальні. І там колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу національної команди, ефектно відсвяткував перемогу на Євро-2020.

Де Россі зайшов у роздягальню і з розгону стрибнув на стіл, який футболісти полили водою. Даніеле прокотився до самого кінця і впав, після чого схопився і почав далі емоційно святкувати перемогу.

Італія виграла чемпіонат Європи вдруге в історії. Вперше це сталося в 1968 році. Для Англії це був перший фінал.

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