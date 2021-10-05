6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Траоре важливіший за нічию з Інтером: Палкін висловився про втрату лідера Шахтаря

Сергій Шаховець
5 жовтня, 19:17
Нападник "гірників" на тривалий період вибув зі складу донецької команди. Про ціну травми ключового футболіста Шахтаря розповів Сергій Палкін

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін в коментарі ПроФутбол розповів, наскільки важливий для "гірників" 20-річний нападник.

Читайте також: Швидше одужуй, лассіньї! Де Дзербі і футболісти Шахтаря провідали травмованого Траоре

Реклама

"Якби у мене запитали, здоровий Траоре або втрата очок з Інтером, то краще очки з Інтером віддати, а Траоре залишити здоровим. Він дуже важливий для нас гравець.

Сергій Палкін / Фото: Getty Images

У нас багато травмованих. Особливо Траоре, якому потрібно від 7 місяців до року на повернення. І одна справа повернутися в загальну групу, а інше – набрати форму", – сказав Сергій Палкін.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів з Інтером (0:0), вже на 10-й хвилині поєдинку Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду з Буркіна-Фасо, в результаті чого та вигнулась неприродним чином. Футболіст був замінений, замість нього на поле вийшов Тете.

Реклама

Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 19 жовтня проти мадридського Реала.

Реклама
Реклама