25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Тоттенгем без євровесни? Шпори зганьбилися у прохідному матчі Ліги конференцій

Сергій Шаховець
25 листопада, 23:03
Англійський клуб зазнав сенсаційної поразки у Словенії та посідає третє місце у квартеті за один тур до кінця групового етапу Ліги конференцій.

Тоттенгем сенсаційно програв словенській Мурі у Лізі конференцій / Фото: Reuters

Лондонський Тоттенгем на виїзді сенсаційно поступився словенській Мурі з рахунком 1:2 у рамках п'ятого туру групового раунду Ліги конференцій.

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Перемогу п'ятій команді чемпіонату Словенії принесли голи Хорвата та Мароші, причому останній м'яч був забитий за рівного рахунку. У складі "шпор" забитим м'ячем відзначився Гаррі Кейн.

Для Мури це перші очки у груповому раунді Ліги конференцій. Вони ніяк не вплинули на її турнірне становище, оскільки клуб ще після чотирьох турів застовпив за собою останнє місце у групі.

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Поразка може завадити Тоттенгему пробитися у євровесну. На цей момент лондонський клуб посідає третє місце, маючи сім очок. Вітес, який йде другим, має також сім балів, але розташовується вище через кращу різницю голів у особистих зустрічах.

Тепер навіть перемога в останньому турі над французьким Ренном, який гарантував собі перше місце, нічого не гарантує англійцям, адже їм потрібно, щоб Мура відібрала очки у Вітес.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга конференцій, Група G

5 тур 25 листопада

Мура – Тоттенгем 2:1

Голи: Хорват, 11, Мароша, 94 – Кейн, 72