ТОП-5 великих спортивних перемог України над Росією

Українські герої, які підкорили Москву / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Росія розпочала війну проти України. Війну, в якій російські окупанти не мають шансів перемогти.

Для підняття морального духу ми згадаємо великі спортивні перемоги України над Росією.

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1998. Україна – Росія – 3:2

То був перший матч футбольних збірних після розвалу Союзу. У Києві команди зустрілися у відборі до Євро-2000. На заповненому "Олімпійському" Україна здобула чудову перемогу. Голи забили – Попов, Скаченко та Ребров.

1999. Росія – Україна – 1:1

Команди завершували відбір до Євро-2000. Росіянам потрібна була лише перемога. Але Андрій Шевченко, на очах Путіна, принизив усю Росію розкішним голом. Для нашої команди ця нічия прирівнюється до перемоги.

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2008. Динамо – Спартак – 4:1, 4:1

У кваліфікації Ліги чемпіонів зустрілися два непримиренні ще з часів СРСР суперники. Кияни просто знущалися з москвичів. Протистояння стало бенефісом Артема Мілевського, який забив Спартаку чотири голи у двох матчах.

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2003. Кличко переміг Повєткіна

Братів Кличків давно хотіли побити в Росії. Сподівалися, що це зробить Валуєв. Але той злякався, і за вітчизну довелося битися Російському Витязю. Ну як битися, бігав він усі 12 раундів від Кличка та програв без шансів.

2018. Усик переміг Гасієва

Цей поєдинок був за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі, а також за кубок Мохаммеда Алі. І завершився впевненою перемогою Усика, який просто знищив Гассієва у рингу.

То були наші великі спортивні перемоги. Далі будуть великі перемоги української армії над Росією. Слава Україні!