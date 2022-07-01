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ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності у Instagram

Андрій Трофімов
1 липня, 11:22
Віталій Кличко та Юлія Герасимова увірвалися до десятки найпопулярніших українських спортсменів. На мера Києва підписувалися через війну, на волейболістку – через танець

Ломаченко - лідер, в ТОП-10 ввійшли Герасимова і Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Половина 2022 року позаду. Із них чотири місяці в Україні триває війна. У цей складний час соцмережі – те місце, звідки українські спортсмени повідомляють усьому світі про жахіття війни.

На жаль, не всі. Боксер Василь Ломаченко єдиний у кого серед наших атлетів понад 2 млн підписників. Але він вважає за краще мовчати.

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Ми оновили рейтинг українських спортсменів за кількістю підписників у Instagram. Найбільшого прогресу за останній час досягли Віталій Кличко та Юлія Герасимова – плюс 400 тисяч підписників.

Почесний чемпіон світу з боксу, на жаль, привернув колосальну увагу не спортивними досягненнями. Мер Києва інформує всіх про важливі події у столиці під час війни.

А ось волейболістка Юлія Герасимова прокинулася популярною, коли за два тижні її танець у соцмережах переглянули 28 млн людей.

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@rocket_sport A Million On My Soul (Remix) – Moses & EMR3YGUL & Alexiane

Вилетів із нашого рейтингу Анатолій Тимощук. Колишній капітан збірної України має близько 120 тисяч підписників, однак він закрив свою сторінку для користувачів з України. Тимощук ніяк не коментує нападу Росії на Україну і продовжує жити і працювати в Санкт-Петербурзі.

Рейтинг популярності українських спортсменів

Число – тисячі підписників у Instagram

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#Спортсмен Вид спорту ПідписникиInstagram
1Василь Ломаченкобокс2157/lomachenkovasiliy
2Олександр Усикбокс1698/usykaa
3Олександр ЗінченкоФутбол1660/zinchenko_96
4Андрій ШевченкоФутбол1150/andriyshevchenko
5Володимир Кличкобокс1021/klitschko
6Еліна Світолінатеніс871/Elisvitolina
7Андрій ЛунінФутбол658/lunin_andrey
8Віталій Кличкобокс515/vitaliyklitschko
9Дар'я Білодіддзюдо496/dariabilodid7
10Юлія Герасимоваволейбол449/krosha9
11Олексій Торохтійважка атлетика472/torokhtiy
12Марина Бехлегка атлетика413/marynabekh
13Андрій ЯрмоленкоФутбол390/yarmolenkoandrey
14Юлія Левченколегка атлетика389/levchenkou
15Євген КоноплянкаФутбол368/konoplyanka.official
16Аскар МожаровMMA357/askar.mozharov
17Віталій МиколенкоФутбол214/mikola_16
18Михайло МудрикФутбол202/mmudryk10
19Роман ЯремчукФутбол202/r.yaremchuk
20Руслан МалиновськийФутбол189/malinovskyi_18
21Марта Костюктеніс172/kostyukmarta
22Ганна Різатдіновахуд. гімнастика158/anna_rizatdinova
23Сергій МельникФутбол156/sergeimelnik
24Кіра Макогоненкабокс156/kiramakogonenko
25Даяна Ястремськатеніс148/dayana_yastremskay
26Віктор ЦиганковФутбол145/viktortsygankov
27Жан Беленюкборотьба138/zhanbeleniuk
28Ольга Янчуктеніс136/olgaianchuk
29Анжеліка Терлюгакарате129/anzhelika_terliuga
30Артем МілевськийФутбол125/timi1010
31Святослав Михайлюкбаскетбол124/sviat_10
32Андрій ПятовФутбол120/piat30
33Ярослава Магучіхлегка атлетика120/rosya_dp
34Лілія Подкопаєваспорт. гімнастика119/podkopayeva_official
35Микола ШапаренкоФутбол117/nikolay.shaparenko
36Денис Берінчикбокс114/berinchyk
37Максим Проданбокс112/maxpro13
38Олександр Гвоздикбокс108/alex_gvozdyk
39Георгій БущанФутбол101/georgiybuschan
40Тарас СтепаненкоФутбол100/tarasstepanenko
41Марина МорозMMA99/maryna_moroz_ufc
42Станіслав Горунакарате97/iamhoruna
43Андрій ВоронінФутбол89/voroninandrey
44Артем ДовбикФутбол88/tema_dovbyk
45Ярослав РакицькийФутбол86/rakitskyy_official
46Богдан БуткоФутбол85/butko91
47Ярослав АмосовMMA84/s_amoskin
48Віктор КоваленкоФутбол83/vitykovalenko
49Георгій Зантараядзюдо77/zantaraia_georgii
50Юлія Чумаченколегка атлетика74/julusina
51Микола МорозюкФутбол71/nikolaymoroziuk
52Яна Біломоїнавелоспорт70/yanabelomoina
53Євген ЛевченкоФутбол63/ Elevchenko
54Микола МатвієнкоФутбол62/koliamatvienko
55Олена ОвчинніковаMMA61/Ленаовчинникова
56Леся Цуренкотеніс59/lesiatsurenko
57Денис ПоповФутбол58/popov19
58Влада Нікольченкохуд. гімнастика58/nikolchenko_vlada
59Анатолій ТрубінФутбол56/anatoliytrubin81
60Денис БойкоФутбол55/king_kong_71
61Тарас Шелестюкбокс53/tarasshelestyuk
62Вікторія Мазурхуд. гімнастика52/victoria_mazur_
63Євген СелезньовФутбол51/e_seleznev
64Сергій БулецаФутбол51/sergeybuletsa
65Олексій Леньбаскетбол51/alexlen_25
66Артем БесєдінФутбол50/artembesedin
67Дмитро Чумакважка атлетика48/dmitryichumak
68Олександр ШовковськийФутбол47/oleksandrshovkovskyi
69Наталія Годункохуд. гімнастика46/godunkonataliia
70Артем КравецьФутбол44/kravets89
71Ганна Безсоновахуд. гімнастика43/ Annabessonova
72Сергій КривцовФутбол42/kriva4
73Юлія Гужва (Кушка)легка атлетика40/_julia_guzhva
74Сергій Радченкобокс40/s_radchenko
75Катаріна Завацькатеніс39/katya_zavatska_
76Олександр АлієвФутбол37/aliev_sasha8
77Олена Дяченкохуд. гімнастика36/diachenko29
78Олег Верняєвспорт. гімнастика36/verniaiev13
79Ольга Харланфехтування35/olgakharlan
80Олег ДанченкоФутбол34/94danchenko
81Сергій Дерев'янченкобокс33/sergiy.derevyanchenko
82Ганна Музичукшахи33/anna_muzychuk.official
83Ірина Блохінахуд. гімнастика32/ireesha_b
84Аліна Максименкохуд. гімнастика31/maksimka_maksy
85Олександр Долгополовтеніс31/alexdolgopolov
86Михайло Романчукплавання28/misha_romanchuk
87Яна Клочковаплавання27/yana_klochkova
88Марина Скамароховакарате27/skamaroshek
89Денис КостишинФутбол26/kostyshyn_denys
90Богдан ЛеднєвФутбол26/liedniev_bogdan_7_
91Євген ШаховФутбол25/shakhov28
92Максим Пустозвоновбаскетбол25/maxpustozvonov
93Ірина Мерленіборотьба23/irina_merleni
94Олеся Рихлюкволейбол23/alesia7
95Олександр ЗубковФутбол23/zubiksane4ka
96Едуард СобольФутбол23/sobol_eduard
97Олег Малиновськийбокс22/malinovskiyoleg_malina
98Ігор ХаратінФутбол21/igor_kharatin
98Віталій МандзюкФутбол20/mandzya5555
100Богдан Бондаренколегка атлетика18/bondarenkobv

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