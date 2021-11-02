2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Севілья --
Лілль --
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Зеніт --
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Брюгге --
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ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності

Андрій Трофімов
2 листопада, 18:05
Нове оновлення рейтингу популярності наших спортсменів. Критерій – підписники в Instagram

Найпопулярніші українські спортсмени / Фото: Колаж: Сьогодні

Перше місце у рейтингу впевнено утримує боксер Василь Ломаченко, який нещодавно першим з наших спортсменів переступив позначку в два мільйони персональних фанатів.

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На другому місці інший боксер Олександр Усик (1,61 мільйона). Більше мільйона підписників також у Олександра Зінченка (1,46 млн) та Андрія Шевченка (1,03 млн).

Понад 100 тисяч підписників в Instagram мають 38 наших спортсменів.

Рейтинг популярності українських спортсменів

Число – тисячі підписників в Instagram

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#Спортсмен Вид спорту ПідписникиInstagram
1Василь Ломаченкобокс2019/lomachenkovasiliy
2Олександр Усикбокс1616/usykaa
3Олександр Зінченкофутбол1468/zinchenko_96
4Андрій Шевченкофутбол1031/andriyshevchenko
5Еліна Світолінатеніс828/Elisvitolina
6Іван Редкачбокс754/ivan_redkach_11
7Володимир Кличкобокс645/klitschko
8Андрій Лунінфутбол520/lunin_andrey
9Дар'я Білодіддзюдо493/dariabilodid7
10Олексій Торохтійважка атлетика434/torokhtiy
11Марина Бехлегка атлетика426/marynabekh
12Аскар МожаровMMA420/askar.mozharov
13Євген Коноплянкафутбол382/konoplyanka.official
14Андрій Ярмоленкофутбол349/yarmolenkoandrey
15Юлія Левченколегка атлетика318/levchenkou
16Михайло Мудрикфутбол178/mmudryk10
17Ганна Різатдіновахуд. гімнастика160/anna_rizatdinova
18Сергій Мельникфутбол152/sergeimelnik
19Марта Костюктеніс149/kostyukmarta
20Кіра Макогоненкобокс147/kiramakogonenko
21Віталій Кличкобокс145/vitaliyklitschko
22Роман Яремчукфутбол140/r.yaremchuk
23Віктор Циганковфутбол137/viktortsygankov
24Руслан Маліновськийфутбол136/malinovskyi_18
25Жан Беленюкборотьба129/zhanbeleniuk
26Максим Проданбокс129/maxpro13
27Артем Мілевськийфутбол127/timi1010
28Святослав Михайлюкбаскетбол126/sviat_10
29Анатолій Тимощукфутбол120/power4timo
30Анжеліка Терлюгакарате118/anzhelika_terliuga
31Лілія Подкопаєваспорт. гімнастика115/podkopayeva_official
32Даяна Ястремськатеніс115/dayana_yastremskay
33Олександр Гвоздикбокс112/alex_gvozdyk
34Віталій Миколенкофутбол108/mikola_16
35Андрій П'ятовфутбол106/piat30
36Ярослава Магучіхлегка атлетика105/rosya_dp
37Денис Берінчикбокс104/berinchyk
38Микола Шапаренкофутбол103/nikolay.shaparenko
39Георгій Бущанфутбол94/georgiybuschan
40Тарас Степаненкофутбол91/tarasstepanenko
41Андрій Воронінфутбол89/voroninandrey
42Станіслав Горунакарате89/iamhoruna
43Богдан Буткофутбол83/butko91
44Віктор Коваленкофутбол82/vitykovalenko
45Ярослав Ракицькийфутбол81/rakitskyy_official
46Марина МорозMMA80/maryna_moroz_ufc
47Георгій Зантараядзюдо78/zantaraia_georgii
48Микола Морозюкфутбол75/nikolaymoroziuk
49Артем Довбикфутбол72/tema_dovbyk
50Юлія Чумаченколегка атлетика72/julusina
51Яна Біломоїнавелоспорт72/yanabelomoina
52Сергій Булецафутбол63/sergeybuletsa
53Олена ОвчинніковаMMA60/Ленаовчинникова
54Денис Поповфутбол58/popov19
55Євген Левченкофутбол57/ Elevchenko
56Влада Нікольченкохуд. гімнастика55/nikolchenko_vlada
57Ярослав АмосовMMA55/s_amoskin
58Тарас Шелестюкбокс54/tarasshelestyuk
59Микола Матвієнкофутбол54/koliamatvienko
60Вікторія Мазурхуд. гімнастика54/victoria_mazur_
61Євген Селезньовфутбол53/e_seleznev
62Денис Бойкофутбол53/king_kong_71
63Леся Цуренкотеніс52/lesiatsurenko
64Ольга Янчуктеніс52/olgaianchuk
65Артем Бесєдінфутбол51/artembesedin
66Олексій Леньбаскетбол51/alexlen_25
67Дмитро Чумакважка атлетика50/dmitryichumak
68Анатолій Трубінфутбол47/anatoliytrubin81
69Наталія Годункохуд. гімнастика46/godunkonataliia
70Артем Кравецьфутбол45/kravets89
71Олександр Шовковськийфутбол45/oleksandrshkovkovii
72Ганна Безсоновахуд. гімнастика41/ Annabessonova
73Юлія Гужва (Кушка)легка атлетика41/_julia_guzhva
74Сергій Кривцовфутбол39/kriva4
75Олена Дяченкохуд. гімнастика37/diachenko29
76Олег Верняєвспорт. гімнастика36/verniaiev13
77Георгій Цитаїшвіліфутбол35/giotsitaishvili11
78Олександр Алієвфутбол35/aliev_sasha8
79Сергій Дерев'янченкобокс33/sergiy.derevyanchenko
80Ірина Блохінахуд. гімнастика31/ireesha_b
81Ольга Харланфехтування31/olgakharlan
82Аліна Максименкохуд. гімнастика29/maksimka_maksy
83Катаріна Завацькатеніс29/katya_zavatska_
84Яна Клочковаплавання28/yana_klochkova
85Максим Пустозвоновбаскетбол28/maxpustozvonov
86Ганна Музичукшахи28/anna_muzychuk.official
87Олег Данченкофутбол27/94danchenko
88Денис Костишинфутбол27/kostyshyn_denys
89Олександр Долгополовтеніс27/alexdolgopolov
90Богдан Леднєвфутбол27/liedniev_bogdan_7_
91Марина Скамароховакарате26/skamaroshek
92Євген Шаховфутбол25/shakhov28
93Михайло Романчукплавання25/misha_romanchuk
94Олег Малиновськийбокс24/malinovskiyoleg_malina
95Олександр Хижнякбокс22/khyzhniak_aleksandr
96Олеся Рихлюкволейбол22/alesia7
97Віталій Мандзюкфутбол22/mandzya5555
98Олександр Зубковфутбол22/zubiksane4ka
99Едуард Собольфутбол22/sobol_eduard
100Руслан Ротаньфутбол21/rotan_ruslan29