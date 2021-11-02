ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності

Найпопулярніші українські спортсмени / Фото: Колаж: Сьогодні
Перше місце у рейтингу впевнено утримує боксер Василь Ломаченко, який нещодавно першим з наших спортсменів переступив позначку в два мільйони персональних фанатів.
На другому місці інший боксер Олександр Усик (1,61 мільйона). Більше мільйона підписників також у Олександра Зінченка (1,46 млн) та Андрія Шевченка (1,03 млн).
Понад 100 тисяч підписників в Instagram мають 38 наших спортсменів.
Рейтинг популярності українських спортсменів
Число – тисячі підписників в Instagram
|#
|Спортсмен
|Вид спорту
|Підписники
|1
|Василь Ломаченко
|бокс
|2019
|/lomachenkovasiliy
|2
|Олександр Усик
|бокс
|1616
|/usykaa
|3
|Олександр Зінченко
|футбол
|1468
|/zinchenko_96
|4
|Андрій Шевченко
|футбол
|1031
|/andriyshevchenko
|5
|Еліна Світоліна
|теніс
|828
|/Elisvitolina
|6
|Іван Редкач
|бокс
|754
|/ivan_redkach_11
|7
|Володимир Кличко
|бокс
|645
|/klitschko
|8
|Андрій Лунін
|футбол
|520
|/lunin_andrey
|9
|Дар'я Білодід
|дзюдо
|493
|/dariabilodid7
|10
|Олексій Торохтій
|важка атлетика
|434
|/torokhtiy
|11
|Марина Бех
|легка атлетика
|426
|/marynabekh
|12
|Аскар Можаров
|MMA
|420
|/askar.mozharov
|13
|Євген Коноплянка
|футбол
|382
|/konoplyanka.official
|14
|Андрій Ярмоленко
|футбол
|349
|/yarmolenkoandrey
|15
|Юлія Левченко
|легка атлетика
|318
|/levchenkou
|16
|Михайло Мудрик
|футбол
|178
|/mmudryk10
|17
|Ганна Різатдінова
|худ. гімнастика
|160
|/anna_rizatdinova
|18
|Сергій Мельник
|футбол
|152
|/sergeimelnik
|19
|Марта Костюк
|теніс
|149
|/kostyukmarta
|20
|Кіра Макогоненко
|бокс
|147
|/kiramakogonenko
|21
|Віталій Кличко
|бокс
|145
|/vitaliyklitschko
|22
|Роман Яремчук
|футбол
|140
|/r.yaremchuk
|23
|Віктор Циганков
|футбол
|137
|/viktortsygankov
|24
|Руслан Маліновський
|футбол
|136
|/malinovskyi_18
|25
|Жан Беленюк
|боротьба
|129
|/zhanbeleniuk
|26
|Максим Продан
|бокс
|129
|/maxpro13
|27
|Артем Мілевський
|футбол
|127
|/timi1010
|28
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|126
|/sviat_10
|29
|Анатолій Тимощук
|футбол
|120
|/power4timo
|30
|Анжеліка Терлюга
|карате
|118
|/anzhelika_terliuga
|31
|Лілія Подкопаєва
|спорт. гімнастика
|115
|/podkopayeva_official
|32
|Даяна Ястремська
|теніс
|115
|/dayana_yastremskay
|33
|Олександр Гвоздик
|бокс
|112
|/alex_gvozdyk
|34
|Віталій Миколенко
|футбол
|108
|/mikola_16
|35
|Андрій П'ятов
|футбол
|106
|/piat30
|36
|Ярослава Магучіх
|легка атлетика
|105
|/rosya_dp
|37
|Денис Берінчик
|бокс
|104
|/berinchyk
|38
|Микола Шапаренко
|футбол
|103
|/nikolay.shaparenko
|39
|Георгій Бущан
|футбол
|94
|/georgiybuschan
|40
|Тарас Степаненко
|футбол
|91
|/tarasstepanenko
|41
|Андрій Воронін
|футбол
|89
|/voroninandrey
|42
|Станіслав Горуна
|карате
|89
|/iamhoruna
|43
|Богдан Бутко
|футбол
|83
|/butko91
|44
|Віктор Коваленко
|футбол
|82
|/vitykovalenko
|45
|Ярослав Ракицький
|футбол
|81
|/rakitskyy_official
|46
|Марина Мороз
|MMA
|80
|/maryna_moroz_ufc
|47
|Георгій Зантарая
|дзюдо
|78
|/zantaraia_georgii
|48
|Микола Морозюк
|футбол
|75
|/nikolaymoroziuk
|49
|Артем Довбик
|футбол
|72
|/tema_dovbyk
|50
|Юлія Чумаченко
|легка атлетика
|72
|/julusina
|51
|Яна Біломоїна
|велоспорт
|72
|/yanabelomoina
|52
|Сергій Булеца
|футбол
|63
|/sergeybuletsa
|53
|Олена Овчиннікова
|MMA
|60
|/Ленаовчинникова
|54
|Денис Попов
|футбол
|58
|/popov19
|55
|Євген Левченко
|футбол
|57
|/ Elevchenko
|56
|Влада Нікольченко
|худ. гімнастика
|55
|/nikolchenko_vlada
|57
|Ярослав Амосов
|MMA
|55
|/s_amoskin
|58
|Тарас Шелестюк
|бокс
|54
|/tarasshelestyuk
|59
|Микола Матвієнко
|футбол
|54
|/koliamatvienko
|60
|Вікторія Мазур
|худ. гімнастика
|54
|/victoria_mazur_
|61
|Євген Селезньов
|футбол
|53
|/e_seleznev
|62
|Денис Бойко
|футбол
|53
|/king_kong_71
|63
|Леся Цуренко
|теніс
|52
|/lesiatsurenko
|64
|Ольга Янчук
|теніс
|52
|/olgaianchuk
|65
|Артем Бесєдін
|футбол
|51
|/artembesedin
|66
|Олексій Лень
|баскетбол
|51
|/alexlen_25
|67
|Дмитро Чумак
|важка атлетика
|50
|/dmitryichumak
|68
|Анатолій Трубін
|футбол
|47
|/anatoliytrubin81
|69
|Наталія Годунко
|худ. гімнастика
|46
|/godunkonataliia
|70
|Артем Кравець
|футбол
|45
|/kravets89
|71
|Олександр Шовковський
|футбол
|45
|/oleksandrshkovkovii
|72
|Ганна Безсонова
|худ. гімнастика
|41
|/ Annabessonova
|73
|Юлія Гужва (Кушка)
|легка атлетика
|41
|/_julia_guzhva
|74
|Сергій Кривцов
|футбол
|39
|/kriva4
|75
|Олена Дяченко
|худ. гімнастика
|37
|/diachenko29
|76
|Олег Верняєв
|спорт. гімнастика
|36
|/verniaiev13
|77
|Георгій Цитаїшвілі
|футбол
|35
|/giotsitaishvili11
|78
|Олександр Алієв
|футбол
|35
|/aliev_sasha8
|79
|Сергій Дерев'янченко
|бокс
|33
|/sergiy.derevyanchenko
|80
|Ірина Блохіна
|худ. гімнастика
|31
|/ireesha_b
|81
|Ольга Харлан
|фехтування
|31
|/olgakharlan
|82
|Аліна Максименко
|худ. гімнастика
|29
|/maksimka_maksy
|83
|Катаріна Завацька
|теніс
|29
|/katya_zavatska_
|84
|Яна Клочкова
|плавання
|28
|/yana_klochkova
|85
|Максим Пустозвонов
|баскетбол
|28
|/maxpustozvonov
|86
|Ганна Музичук
|шахи
|28
|/anna_muzychuk.official
|87
|Олег Данченко
|футбол
|27
|/94danchenko
|88
|Денис Костишин
|футбол
|27
|/kostyshyn_denys
|89
|Олександр Долгополов
|теніс
|27
|/alexdolgopolov
|90
|Богдан Леднєв
|футбол
|27
|/liedniev_bogdan_7_
|91
|Марина Скамарохова
|карате
|26
|/skamaroshek
|92
|Євген Шахов
|футбол
|25
|/shakhov28
|93
|Михайло Романчук
|плавання
|25
|/misha_romanchuk
|94
|Олег Малиновський
|бокс
|24
|/malinovskiyoleg_malina
|95
|Олександр Хижняк
|бокс
|22
|/khyzhniak_aleksandr
|96
|Олеся Рихлюк
|волейбол
|22
|/alesia7
|97
|Віталій Мандзюк
|футбол
|22
|/mandzya5555
|98
|Олександр Зубков
|футбол
|22
|/zubiksane4ka
|99
|Едуард Соболь
|футбол
|22
|/sobol_eduard
|100
|Руслан Ротань
|футбол
|21
|/rotan_ruslan29