ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності

Найпопулярніші українські спортсмени / Фото: Колаж: Сьогодні

Перше місце у рейтингу впевнено утримує боксер Василь Ломаченко, який нещодавно першим з наших спортсменів переступив позначку в два мільйони персональних фанатів.

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На другому місці інший боксер Олександр Усик (1,61 мільйона). Більше мільйона підписників також у Олександра Зінченка (1,46 млн) та Андрія Шевченка (1,03 млн).

Понад 100 тисяч підписників в Instagram мають 38 наших спортсменів.

Рейтинг популярності українських спортсменів

Число – тисячі підписників в Instagram

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