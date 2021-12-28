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Тільки цього не вистачало! Шевченко заразився коронавірусом

Сергій Шаховець
28 грудня, 20:26
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко не зможе керувати своєю командою найближчим часом

Андрій Шевченко здав позитивний тест на коронавірус / Фото: Getty Images

Андрій Шевченко та капітан Дженоа Доменіко Крішіто здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт "грифонів". Інші члени команди отримали негативні результати.

Читайте також: У чемпіонаті Англії антирекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом.

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Наразі 45-річний український фахівець перебуває на самоізоляції.

Тренування Дженоа відновляться 29 грудня під керівництвом помічника головного тренера Мауро Тассотті та технічного персоналу.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

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Свій наступний офіційний матч "грифони" проведуть 6 січня 2022 року проти Сассуоло.

Нагадаємо, що турнірне становище Дженоа вкрай складне. Команда Шевченка після 19 турів залишається в зоні вильоту Серії А. Виправляти ситуацію доведеться вже 2022 року.