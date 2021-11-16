Терпіть і продовжуйте бити! Кличко вказав шлях до досконалості

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Рівно 25 років тому свій перший бій у професіоналах провів Володимир Кличко. У німецькому Гамбурзі він нокаутував мексиканця Фабіана Мазу.

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Так почалося сходження нашого боксера до чемпіонських титулів. Нині Володимир уже завершив кар'єру та дав пораду, як дістатися професійної вершини.

"Ви завжди повинні бути сфокусованими. У тому, що ви робите, розуміти себе. Саме так ви визначите для себе свої наступні цілі. Потрібно вміти пристосовуватися, адже ніколи все не йтиме за планом. Потрібно спілкуватися зі своїми союзниками. Ними можуть бути навіть ваші суперники. Ви повинні бути витривалими. Потрібно зробити себе товстошкірим. Практика – шлях до досконалості. Терпіть. Рухайтесь уперед, продовжуйте бити. І повторюйте все знову і знову. Фокус, спритність, координація та витривалість. І не відвертайтеся від викликів, зустрічайте їх із високо піднятою головою. Це методологія, розроблена після 30 років у професійному спорті. Це допомогло мені і допоможе вам – незалежно від того, чим ви займаєтесь у житті. Не так важливо, атлет ви чи ні", – цитує Кличка XSport.

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