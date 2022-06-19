Тепер офіційно! Названі місце та дата реваншу Усик – Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть бій-реванш 20 серпня

Минулого року український боксер Олександр Усик виграв бій у британця Ентоні Джошуа в Лондоні. Тріумф допоміг нашому спортсмену здобути чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF у надважкій вазі.

А тепер на боксерів чекає повторний бій. Олександр вже на повну силу веде підготовку до нього, виїхавши з України під час війни. Довгий час тривали переговори про дату та місце проведення реваншу.

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І ось нарешті Matchroomboxing повідомив офіційну інформацію. Усик і Джошуа битимуться знову 20 серпня 2022 року. Поєдинок відбудеться у місті Джидда, у Саудівській Аравії, в івент-холі Jeddah Super Dome.

Зазначимо, що на професійному рівні Усік провів 19 поєдинків і всі виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги в 26 боях. Крім українця, Ентоні також програвав Енді Руїсу в 2019 році, проте пізніше взяв у нього реванш.

Якщо Олександр захистить свої пояси, може стати наступним суперником Тайсона Ф'юрі. Британець наприкінці квітня виграв у Ділліана Вайта у боротьбі за пояс WBC.

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Бій Усик – Ф'юрі міг би об'єднати пояси, однак, схоже, Тайсон не настроєний на поєдинок. Після перемоги над Вайтом Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.