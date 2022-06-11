11 червня 16:00 Про матч
Україна 3
Вірменія 0
11 червня 19:00
Ірландія 3
Шотландія 0
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Тепер можна у ММА. Олімпійська чемпіонка затримала автограбіжника

Сергій Шаховець
11 червня, 13:46
Триразова олімпійська чемпіонка Аніта Влодарчик уміє за себе постояти. Рекордсменка з метання молота самостійно затримала злочинця, який хотів вкрасти автомобіль

Грабіжник не знав, що власниця автомобіля олімпійська чемпіонка / Фото: Колаж: Сьогодні

Інцидент із пограбуванням стався у Варшаві. Уславлена польська метальниця молота Аніта Влодарчик розповіла, як самостійно спіймала автомобільного злодія.

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Після такого успішного затримання легендарна спортсмена думає змінити амплуа та виступати у змішаних єдиноборствах.

"Іноземець увірвався до моєї машини. Я самостійно зупинила його і передала поліції. На жаль, я поплатилася за це травмою м'яза.

У мене діагностовано травму, операція буде у понеділок.

Після своєї кар'єри я, ймовірно, битимуся в MMA або UFC, як наша чемпіонка Йоанна Енджейчик", – написала Влодарчик у своєму Instagram.

Зазначимо, що 36-річна полька є триразовою олімпійською чемпіонкою (2012, 2016, 2020), триразовою чемпіонкою світу та чотириразовою чемпіонкою Європи.

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П'ять разів Влодарчик встановлювала новий світовий рекорд з метання молота (2009, 2010, 2015 і двічі 2016 року). Вона перша в історії жінка, яка кинула молот більш як на 80 метрів. Нині їй належить світовий рекорд серед жінок – 82,98 м.