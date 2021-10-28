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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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Тенісистка здивувала публіку: спортсменка вийшла на матч у образі Дракули

Павло Василенко
28 жовтня, 10:59
Румунська тенісистка Жаклін Крістіан вже двічі виходила на матчі в рамках турніру у Клуж-Напоці в образі Дракули

Жаклін Крістіан / Фото: AFP

Раніше ми писали, що невдалі виступи Еліни Світоліної цього сезону призвели до завершення співпраці з її багаторічним тренером.

Крістіан вирішила здивувати глядачів турніру категорії WTA-250 та вийшла на стартову гру в образі Дракули. Цікаво, що комерційною назвою змагань є Transylvania Open.

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Трансільванія – історична область на північному заході Румунії, у відомому романі Брема Стокера вампір граф Дракула жив саме там.

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У першій зустрічі Крістіан здолала словенку Кайу Юван (3:6, 7:6, 7:6), у другій – австралійку Айлу Томлянович (7:6, 7:5).

Призовий фонд змагань становить 235 238 доларів. Чинною переможницею Transylvania Open є Олена Рибакіна (Казахстан).

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