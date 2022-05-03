Тенісбол та стречінг. Збірна України занурюється у думки про Катар

Перше тренування збірної України / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

У неділю пізно ввечері збірна України прибула до Словенії , де буде готуватися до стикових матчів за вихід на ЧС-2022 та до поєдинків Ліги Націй А у понеділок у розташування національної команди прибули 7 гравців Шахтаря.

/ Фото: УАФ

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Таким чином, Алескандр Петраков зараз може розраховувати на тренувальний процес з 11 футболістами. Щоправда, перше тренування збірної пропустив Михайло Мудрик, який отримав пошкодження в останньому благодійному матчі Шахтаря проти Хайдука .

/ Фото: УАФ

Перший день збірної ознаменувався вступним словом головного тренера Олександра Петракова, який наголосив, що вже з першого дня гравці мають думати про вихід на чемпіонат світу. Потім 10 гравців провели класичну розминку, після чого три голкіпери Різник, Трубін та П'ятов разом тренером воротарів В'ячеславом Кернозенком провели повноцінне тренування з різними вправами.

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/ Фото: УАФ

7 польових гравців та один із помічників Петракова розділилися на 4 команди та провели міні-турнір з тенісболу. Завершилася перша тренувальна сесія національної команди заняттям зі стречингу.

/ Фото: УАФ

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Після заключного матчу Динамо у благодійному турі Європою, до збірної приєднаються викликані з київського клубу футболісти. І тоді розпочнеться вже повноцінний тренувальний процес.

Легіонери збірної України приїдуть до команди після завершення внутрішніх чемпіонатів. Гравець збірної України Руслан Малиновський поки що зосереджений на досягненні цілей своєї Аталанти. Його асист допоміг врятуватися клубу з Бергамо у чемпіонаті Італії.