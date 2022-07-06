Тайсон Ф'юрі готовий проміняти бокс на бої, де результат відомий заздалегідь

Ф'юрі змінює бокс на рестлінг / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не поспішає повертатися на ринг після перемоги над Ділліаном Вайтом.

Навіть більше, боксер веде переговори щодо участі в одному з турнірів ліги рестлінгу WWE. Він уже співпрацював із цією лігою в 2019 році, провівши поєдинок проти Брона Строумена на шоу в Саудівській Аравії. Після цього Ф'юрі заявляв про бажання зустрітись із чемпіоном WWE шотландцем Дрю Макінтайром.

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Рестлінг – вид розваги, поєдинки з елементами боротьби, хід і результат яких планують заздалегідь. Матчі відбуваються між виконавцями (рестлерами), які грають ролі певних персонажів.

Як повідомляє Allboxing, Ф'юрі може взяти участь у шоу Clash at the Castle, яке відбудеться 3 вересня у Кардіффі. Переговори тривають, але конкретних домовленостей ще не досягнуто, і не відомо навіть, йдеться просто про появу Ф'юрі на шоу або про його поєдинок.

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Це буде перше шоу WWE у Великій Британії з 1992 року, і очевидно, що організатори зацікавлені в залученні популярних особистостей. Але точні плани WWE щодо участі Ф'юрі поки що невідомі.

Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі взяв у руки зброю. Він готовий воювати проти Росії.