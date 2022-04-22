Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт: онлайн-трансляція грандіозної битви

Ф'юрі vs Уайт: на кону пояс WBC / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 23 квітня, на знаменитому футбольному стадіоні "Уемблі" відбудеться грандіозний боксерський вечір. У поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC зійдуться Тайсон Ф'юрі та Ділліан Уайт.

За кого вболіваєте? Тайсон Ф'юрі Ділліан Уайт

Ми проведемо онлайн-трансляцію вечора боксу у Лондоні.

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Усі поєдинки вечора

Тайсон Ф'юрі (31-0-1) – Ділліан Уайт (28-2-0)

Ісак Лоу (21-1-3) – Нік Бол (14-0-0)

Еков Ессумен (16-0-0) – Даррен Тетлі (21-2-0)

Давид Аделайє (8-0-0) – Кріс Хілі (9-8-0)

Томмі Ф'юрі (7-0-0) – Даніель Босянський (10-1-0)

Курт Волкер (1-0-0) – Стефан Ніколає (3-31-2)

Кароль Ітаума (6-0-0) – Міхал Чах (2-11-0)

Ройстон Берні-Сміт (1-0-0) – Костянтин Радої (0-10-0)

Послужний список

Тайсон Фьюрі – 33 роки. Він чемпіон світу за версією WBC. 31 перемога (22 нокаутом) та 1 нічия.

Ф'юрі став чемпіоном світу у 2015 році, коли переміг за очками Володимира Кличка.

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Далі впав у депресію, почав вживати наркотики і майже три роки не з'являвся у рингу.

Потім було тріумфальне повернення. Нічия із чемпіоном світу Деонтеєм Уайлдером.

Кривава перемога над Отто Валліном. Через розсічення Тайсона поєдинок ледь не зупинили, після бою британцю наклали 47 швів.

А потім Ф'юрі провів два бої з Уайлдером і обидва виграв достроково, забравши у нього чемпіонський пояс WBC.

Ділліану Уайту – 30 років. 28 перемог (19 нокаутом) та 2 поразки.

Британець перемагав таких відомих суперників, як Дерек Чісора (двічі), Роберт Хеленіус, Джозеф Паркер, Маріуш Вах, Олександр Повєткін.

А програвав Ентоні Джошуа та Олександру Повєткіну.

Призовий фонд

Гонорари у боксерів будуть значними. Ф'юрі дістанеться 29,5 млн доларів, а Уайту – 7,4 млн. Плюс переможець бою отримає бонус у 4,1 млн.

Крім того, прибутки боксерів ще збільшаться за рахунок прибутку від продажу платної трансляції бою.

Очікується, що 23 квітня на "Уемблі" будуть присутні близько 94 тисяч глядачів, це поб'є рекорд у 88 тисяч глядачів, які були там на бою Ентоні Джошуа та Володимира Кличка у 2017 році.

Цитати

Тайсон Ф'юрі:

"Який би стиль я не обрав, я поб'ю Ділліана Уайта. Я можу побити Ділліана Уайта, працюючи першим номером, працюючи другим номером, кружляючи навколо нього. Я вийду на ринг і почну викидати бомби з першого раунду. Я влаштую гарне шоу для всіх глядачів, що прийдуть на бій. А потім я завдаю йому сильного удару – і все, прощай".

Ділліан Уайт:

"Я не звертаю уваги, на те, що люди говорять або думають про мене. Говорили, що зі мною все ясно після двох поразок, мене обидва рази списували з рахунків. Але я все ще тут. У Тайсона новий стиль, в якому він намагається битися, і це обіцяє хороший бій. Тут є непередбачуваність. Хтось опиниться в нокауті".

Хто фаворит

Перемога Ф'юрі нокаутом – 1.60

Перемога Ф'юрі за очками – 3.30

Перемога Уайта нокаутом – 6.70

Перемога Уайта за очками – 20.50

Бій завершиться достроково – 1.37

Бій пройде всі 12 раундів – 2.85

Що далі

Існує негласна домовленість, що переможець цього бою вийде на переможця реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Щоб визначити абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.