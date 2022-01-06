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Там катують цілодобово. Найкращого тенісиста світу утримують у нелюдських умовах

Андрій Трофімов
6 січня, 13:39
Сербського мільйонера Новака Джоковича запроторили до готелю для біженців. Там головний антивакцинатор у світі спорту чекатиме на рішення суду

Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Сербський тенісист Новак Джокович застряг після прильоту до Австралії. Напередодні Новак прилетів до Мельбурна на Australian Open, але не зміг пройти прикордонний контроль.

Тенісист не щеплений від COVID-19, але має медичну посвідку про звільнення від вакцинації. Долю Джоковича вирішить суд 10 січня. До цього часу серба розмістили в готелі в Мельбурні, де перебувають не менше ніж 46 біженців.

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На фасаді будівлі намальовані графіті про те, що люди тут утримуються в нелюдських умовах. "Безкоштовні тортури, заходьте. 30 людей катували цілодобово", – написано на стінах готелю.

За інформацією джерела, біля готелю зібралося кілька уболівальників Джоковича, які вимагають його звільнити.

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Нагадаємо, першу ракетку світу збираються видворити з країни, оскільки влада не прийняла його дозвіл не щепитися від ковіду. Раніше австралійську візу Джоковича було анульовано.

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