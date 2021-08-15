15 серпня 17:00 Відео
Колос 1
Рух 1
15 серпня 19:30 Про матч
Львів 1
Олександрія 1
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Такі груди під шнурівкою не сховаєш! Сексуальний реванш Марини Бех

Андрій Трофімов
15 серпня, 20:42
П'ята сходинка на Олімпіаді в Токіо засмутила стрибунку, яка розраховувала на медаль, але вона вирішила довго не сумувати – дивіться, як красуня розслабляється на батьківщині

Марина Бех-Романчук відпочиває після Токіо / Фото: Instagram

Після повернення з Олімпіади в Токіо на батьківщину Марина Бех-Романчук почала активно підтверджувати реноме одного з найяскравіших секс-символів українського спорту.

Ніби й не було тієї невдачі на Іграх-2020 – легкоатлетка випромінює усмішку і вихваляється шикарною фігурою в купальнику з еротичною шнурівкою.

Від спортсменки очей не відірвати!

Відзначимо, що разом з чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком, який здобув у Токіо срібло і бронзу, Марина відпочиває нині в селі Бакота. Це Кам'янець-Подільський район Хмельницької області.

Додамо, що напередодні Марина Бех-Романчук розважилася на тарзанці. З таким стрибком вона б точно виграла Олімпіаду!

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