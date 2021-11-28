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Колос --
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4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Такого ви ще не бачили: футболіст симулював травму після дотику арбітра

Олександр Трикіша
28 листопада, 12:22
Унікальний випадок стався у фіналі Копа Лібертадорес між Палмейрасом та Фламенго. Футболіст намагався заробити червону картку для... арбітра

Футболіст Палмейраса симулював травму після доторку до рефері / Фото: REUTERS

На останніх секундах додаткового часу зустрічі гравець Палмейраса Дайверсон щось не поділив із гравцем Фламенго, але рефері не дав розгорітися конфлікту та швидко розборонив гравців.

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Дайверсон з посмішкою потрусив на свою половину поля, але відчув дотик до своєї спини і звалився на газон, корчачись від болю.

Футболіст думав, що це його суперник штовхнув і сподівався заробити йому покарання. Але виявилося, що це рефері поплескав його по спині.

Випросити видалення для арбітра Дайверсону не вдалося, та й взагалі ніхто не поніс покарання за цей цирк. Хоча сам гравець мав отримати хоча б "гірчичник" за таку поведінку.

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Палмейрас здобув перемогу з рахунком 2:1, а переможний гол на свій рахунок записав саме Дайверсон на 95-й хвилині. Переможцями турніру стали колишні гравці Шахтаря та Динамо Луїс Адріано та Дуду.

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Раніше ми писали, що колишній форвард Шахтаря посварився з фанатами і взимку має намір залишити Палмейрас.