Такого ви ще не бачили: футболіст симулював травму після дотику арбітра

Футболіст Палмейраса симулював травму після доторку до рефері / Фото: REUTERS

На останніх секундах додаткового часу зустрічі гравець Палмейраса Дайверсон щось не поділив із гравцем Фламенго, але рефері не дав розгорітися конфлікту та швидко розборонив гравців.

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Дайверсон з посмішкою потрусив на свою половину поля, але відчув дотик до своєї спини і звалився на газон, корчачись від болю.

Футболіст думав, що це його суперник штовхнув і сподівався заробити йому покарання. Але виявилося, що це рефері поплескав його по спині.

Випросити видалення для арбітра Дайверсону не вдалося, та й взагалі ніхто не поніс покарання за цей цирк. Хоча сам гравець мав отримати хоча б "гірчичник" за таку поведінку.

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Палмейрас здобув перемогу з рахунком 2:1, а переможний гол на свій рахунок записав саме Дайверсон на 95-й хвилині. Переможцями турніру стали колишні гравці Шахтаря та Динамо Луїс Адріано та Дуду.

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Раніше ми писали, що колишній форвард Шахтаря посварився з фанатами і взимку має намір залишити Палмейрас.