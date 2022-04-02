Такого синьо-жовтого Кличка ви ще не бачили: патріотична фотосесія

Синьо-жовтий Кличко / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко днями у складі української делегації поїхав до Німеччини для зустрічі з високопосадовцями.

Окрім переговорів, Володимир взяв участь у патріотичній фотосесії. Знімки у своєму Instagram опублікував відомий німецький фотограф Роберт Шлезінгер.

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На фотографіях обличчя Кличка було пофарбоване у кольори національного прапора – синій та жовтий.

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Раніше Володимир Кличко відреагував на від'їзд Олександра Усика з України під час війни. Один із найкращих боксерів в історії України підтримав рішення Усика. Він вважає, що для країни так буде найкраще.

Усик поїхав до Праги готуватися до бою з Ентоні Джошуа.

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Раніше боксер із Казахстану назвав Путіна вбивцею: