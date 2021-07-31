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Такого на Олімпіаді ще не було! Шпажисти США влаштували акцію протесту проти свого ж партнера

31 липня, 20:41

Олег Люлька

Історія з кримінальним відтінком, що трапилася в Сполучених Штатах, знайшла своє продовження під час олімпійського турніру з фехтування в Токіо

Рожева акція протесту на Олімпіаді / Фото: Twitter

На поєдинок 1/8 фіналу командного турніру шпажистів проти Японії фехтувальники збірної США Джейк Хойл, Кертіс Макдоулд і Яйссер Рамірес вийшли в рожевих масках. Тоді як їхній партнер Ален Хаджич – у чорній.

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Рожевими масками шпажисти протестували проти присутності в команді Хаджича, якого звинувачують в сексуальних домаганнях відразу до трьох жінок. Всі епізоди стосуются 2013-2015 років. Суд не виявив серйозних доказів провини спортсмена, і йому дозволили їхати на Ігри, куди він відібрався ще до звинувачень.

Правда, спортсмен летів до Токіо окремо від решти команди і змушений був оселитися в готелі, а не в олімпійському селищі з партнерами.

Що цікаво, на Іграх у Токіо Хаджич так і не виступив. Уже в 1/8 фіналу американці програли майбутнім чемпіонам японцям 39:45, при цьому тренер збірної США не дозволив Хаджичу, який був запасним, бодай раз вийти на фехтувальну доріжку.

Нагадаємо, що японських шпажистів до титулу олімпійських чемпіонів привів український тренер Олександр Горбачук.

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