Такого Мессі ви не бачили: Лео без зубів і з дитячою посмішкою

Перший документ з підписом Мессі виставили на аукціон / Фото: Колаж: Сьогодні
Американська компанія Goldin Auctions виставила на аукціон один з перших документів з особистим підписом Ліонеля Мессі.
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Картку для юного аргентинця зробили в період його виступів за дитячу команду Ньюеллс Олд Бойз, за яку він грав з 8 до 12 років.
На посвідченні, якому понад 25 років, майбутня зірка футболу надрукував своє ім'я – LIONEL MESSI.
Лот з документом Мессі був виставлений на аукціон в понеділок увечері зі стартовою ціною в 10 тисяч доларів.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів за Парі Сен-Жермен п'ять матчів і забив один гол. Процес адаптації аргентинця до нової команди дещо затягнувся.
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Дивіться як юний Мессі феєрив в дитячій команді Ньюеллс Олд Бойз