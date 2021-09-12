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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
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Такого маленького Неймара ви ще не бачили. Що трапилося з бразильцем?

Любомир Луканюк
12 вересня, 23:56
Форвард Парі Сен-Жермен сфотографувався з центровим Юти Руді Гобером. Різниця в зрості між спортсменами – 41 сантиметр

Неймар побачив великана. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

У суботу Парі Сен-Жермен катком переїхав Клермон в п'ятому турі чемпіонату Франції – 4:0.

І це без своїх лідерів – Неймара, Мессі, Рамоса. Тренер приберіг їх до старту Ліги чемпіонів. У середу ПСЖ в гостях грає проти Брюгге.

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Але Twitter паризького клубу не дає вболівальникам забувати про зірок. Сьогодні там з'явилося кумедне фото. Такого маленького Неймара ви напевно ще не бачили. Він всього лише по плече чоловікові на знімку.

В чому причина? Все просто, Неймар сфотографувався з одним з найвищих баскетболістів НБА Руді Гобером.

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Ріст французького центрового Юти – 216 см. Ріст Неймара – 175 см. Отже, Гобер вище бразильця на 41 см!

Дивіться сюжет про Гобера:

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