"Такого ще ніколи не було". Марина Бех-Романчук пояснила, що сталося у фіналі Олімпіади

Марина стрибнула на 6.88 / Фото: REUTERS

Ранкова спека огорнула Токіо. Вологість наближатися до сотні відсотків. На Олімпійському стадіоні відчуття, як в парильні. І в цих умовах проходить жіночий фінал у стрибках у довжину.

Тут міг статися унікальний випадок в збірній України. Чоловік і дружина на одній Олімпіаді виграли б медалі. Михайло Романчук свою місію виконав – "срібло" і "бронза" в плаванні. Марина Бех-Романчук – була серед претенденток на нагороди в стрибках у довжину.

Була, могла ... Але не змогла. Між спробами Марина підбадьорювала себе, кричала "Давай", хрестилася, молилася, просила підтримку глядачів-спортсменів, переставляла мітку, на планшеті з тренером аналізувала стрибки. Не допомогло. З шести спроб – п'ять заступів!

"Що сталося? Нічого. 6.88 – і п'яте місце, – з іронією аналізує свій виступ Марина. – Просто сьогодні не склалося. Якось відразу не пішло як хотілося і все. І не тільки в мене. Відверто скажу, думала, що будемо стрибати набагато далі. Але сьогодні всі вичавлювали з себе результат. По сезону всі стрибали набагато далі".

"З чим це пов'язано? Можливо з ранковою програмою. Ніколи в кар'єрі у мене не було фіналу вранці. Завжди виступали ввечері, а ввечері стрибати легше, краще. За весь день ти налаштовуєшся, мотивуєшся. Приходиш в сектор і дійсно розумієш, що в тебе фінал. Тут це був би фінал Олімпійських ігор. У Токіо мало того, що прокидалися ми о шостій ранку, так ще приходиш на стадіон – і трибуни порожні. Зовсім інші відчуття".

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