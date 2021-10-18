17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Таких шпаргалок немає навіть у студентів. Англійська воротар вразив винахідливістю

Любомир Луканюк
18 жовтня, 17:09
Голкіпер Евертона грунтовно підготувався до матчу проти Вест Гема і на пляшці зробив інфографіку по пенальтистам суперника

Джордан Пікфорд і його шпаргалка / Фото: REUTERS

Воротар Евертона і збірної Англії Джордан Пікфорд удосконалив свою систему підготовки до ударів з пенальті. Голкіпер відомий тим, що користується шпаргалками на пляшці з водою.

Такі підказки допомогли Пікфорду вийти переможцем в серії пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з Колумбією. А також відбити два удари з 11 метрів у фіналі Євро-2020 проти Італії.

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Раніше написи на пляшках з водою представляли собою прізвище гравця і ймовірний напрямок удару. А перед матчем АПЛ проти Вест Гема Пікфорд наніс на пляшку інфографіку з точним зображенням останніх ударів з пенальті у виконанні Марка Нобла, Майкла Антоніо і Деклана Райса.

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На жаль, це не стало в нагоді Джордану. У ворота Евертона не було призначено пенальті, а його клуб поступився – 0:1.

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