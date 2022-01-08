Таки булочка для Усика: Ф'юрі розгромив дідусь-чемпіон

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Незважаючи на статус непереможного та наявність чемпіонського поясу WBC, Тайсон Ф'юрі не вражає легенду світового боксу Ларрі Голмса. На думку 72-річного американця-члена Міжнародного залу слави, Циганський король не вміє елементарного.
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"Кажете, Ф'юрі рухається, як середньоваговик із тілом суперважа? Він не вміє рухатися, як Ларрі Голмс".
"Він не знає, як викидати двійочки, щоб зблизитися, відійти та захистити себе".
"У третьому бою з Вайлдером він, я так гадаю, хотів довести людям, що здатний тримати удар. Але суть боксу в тому, щоб бити і не пропускати – вдар і не пропусти".
"Ти маєш завдавати ударів, а не приймати їх. А Ф'юрі робить це, він пропускає удари", – присоромив Циганського короля Ларрі Голмс в інтерв'ю каналу Fight Hub TV.
Раніше промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що якщо його підопічний зустрінеться із Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівійті, британець стане для українця булочкою із корицею.
Зазначимо, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ларрі Голмс, який розкритикував Ф'юрі, 1980 року став єдиним боксером, якому достроково програв легендарний Мохаммед Алі.
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