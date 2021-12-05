5 грудня 14:00
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5 грудня 17:00
Олександрія 3
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Десна --
Маріуполь --
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Чорноморець --
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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
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Десна --
11 грудня 00:00
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11 грудня 00:00
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Мілан --
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Так українців ще не принижували. Названі найкращі боксери в історії

Андрій Трофімов
5 грудня, 19:55
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум не згадав наших боксерів серед найкращих. З експертом із цього приводу можна посперечатися

Найкращі боксери світу за версією Арума

Глава компанії Top Rank Боб Арум назвав імена чотирьох боксерів, яких він вважає найкращими в історії.

"Це Мохаммед Алі, Марвін Хаглер, Менні Пакьяо і Тайсон Ф'юрі. Хаглер був найкращим. Який же чудовий хлопець! Він пішов від нас дуже рано", – заявив Арум.

Мохаммед Алі – чемпіон Олімпійських ігор 1960 року, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі (1964-1966, 1974-1978). Вважається найкращим боксером в історії.

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Марвін Хаглер – абсолютний чемпіон світу у середній ваговій категорії. Переміг 11 боксерів (з них 10 нокаутом) за титул чемпіона світу.

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Менні Пакьяо – єдиний боксер, який став чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.

Тайсон Ф'юрі – чинний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі.

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Загалом, усі гідні вважатися великими. Але дивно, що Арум не згадав свого підопічного Василя Ломаченка, який ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях

Нічого не сказав про Олександра Усика, який був абсолютним чемпіоном у важкій вазі та забрав пояси Ентоні Джошуа у супертяжах.

А Володимир Кличко? Боксер, який довгі роки утримував звання чемпіона світу у надважкій вазі. Є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу та Мухаммеду Алі.

А тим часом шанси побачити бій двох суперважкоатлетів сучасності між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зростають. За словами того ж Боба Арума, бій можна буде провести у березні наступного року у Саудівській Аравії.