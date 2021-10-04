3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо 0
Шахтар 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Так Шевченко залишиться без роботи: в Мілані і без нього справи йдуть відмінно

Олександр Трикіша
4 жовтня, 10:57
Італійський Мілан набрали 19 очок після 7 турів в Серії А і повторив свій кращий старт в чемпіонаті Італії – тоді вони завоювали золоті медалі

Мілан повторив свій кращий старт в Серії А / Фото: REUTERS

Стільки ж очок після семи турів Мілан мав в сезоні 2003/2004, коли кольори команди ще захищав легендарний українець Андрій Шевченко.

Згодом Мілан завоював золоті медалі чемпіонату Італії, а Шева в кінці року удостоївся нагороди "Золотий м'яч".

Реклама

Правда, в поточному сезоні Мілан поки займає другою рядок в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи на два бали від Наполі.

Шевченко знову на "Сан-Сіро" / Фото: Instagram

Реклама

До речі, раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко може очолити Мілан. Але з такими результатами "росонері" при нинішньому наставнику Стефано Піолі Шеві поки нічого не світить.

Зате Шевченко може очолити легендарний британський клуб. 45-річний тренер також говорить по-англійськи і добре знає місцевий стиль гри.

Реклама

Реклама