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Так можна й монархію скасувати! Рангнік заткнув рота критикам Boxing Day

Сергій Шаховець
27 грудня, 15:21
Головний тренер Манчестер Юнайтед не бачить нічого страшного у проведенні матчів АПЛ у різдвяні та новорічні свята

Ральф Рангнік за традиції в англійському футболі / Фото: Reuters

Щільний календар матчів чемпіонату Англії на Різдво та Новий рік – це традиції, які не можна міняти, вважає коуч "червоних дияволів" Ральф Рангнік.

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"Я дивився АПЛ останні 40 років, тому знаю цю традицію грати на Різдво та у День подарунків 27, 30 грудня і навіть у Новий рік чи 2 січня.

Так що якщо комусь спала на думку ідея скасувати це, ми з таким самим успіхом можемо поговорити про скасування чаювання в п'ять годин або скасування монархії.

Це все – частина традицій цієї країни, і я нетерпінням чекаю на можливість стати частиною цього вперше в кар'єрі", – наводить слова Рангніка сайт Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що в період Boxing Day з 27 грудня до 3 січня Манчестер Юнайтед проведе три матчі Прем'єр-ліги.

Сьогодні команда Ральфа Рангніка зіграє на виїзді з Ньюкаслом у поєдинку 19-го туру чемпіонату Англії.

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Раніше тренер МанСіті Хосеп Гвардіола виступив на захист гравців через щільний календар в Англії. Наставник навіть готовий зробити страйк, щоб достукатися до потрібних людей.

Хосеп Гвардіола незадоволений календарем АПЛ / Фото: REUTERS