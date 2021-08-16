Сина Зідана вигнали з поля на 16-й хвилині матчу. Дивіться, що накоїв Лука

Лука Зідан отримує червону картку / Фото: Getty Images

У першому турі чемпіонату Іспанії Севілья розгромила Райо Вальєкано з рахунком – 3:0. Початок розгрому гостей своїми діями поклав син Зінедіна Зідана.

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Вже на 16-й хвилині матчу голкіпер Райо Вальєкано Лука Зідан отримав пряму червону картку. У власному штрафному майданчику Зідан-молодший порушив правила і був вилучений з поля за фол останньої надії. Залишившись в меншості гості пропустили три м'ячі.

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Зідану – 23 роки. Він починав свою кар'єру в Реалі, але не зумів закріпитися в мадридському клубі. Потім була оренда в Расинг, а з 2020 року Лука виступає за Райо Вальєкано.