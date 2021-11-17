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Син Кості Цзю побив японця (відео)

Олег Люлька
17 листопада, 14:48
27-річний австралієць Тім Цзю, син легендарного Кості Цзю, здобув перемогу у бою з японським боксером Такеші Іноуе

Цзю-молодший здолав Іноуе / Фото: Getty Images

Це вже 20-та перемога Тіма Цзю, який нещодавно похвалився фокусом у стилі Усика. Хоча цього разу і не нокаутом.

Під час поєдинку, що відбувся в австралійському місті Голд-Кост, Цзю-молодший методично бив японця і відправив його в нокдаун за хвилину до закінчення 12-го раунду.

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Утім, Такеші Іноуе зумів піднятися з п'ятої точки та добоксувати до фінального гонгу.

Проте судді одностайним рішенням віддали перемогу Цзю – 120-107, 119-108, 120-107.

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Зауважимо, що на кону в цьому поєдинку стояли чемпіонські пояси WBO Global та WBO Asia Pacific у першій середній вазі.

"Такеші – міцний хлопець! Його міг нокаутувати сьогодні хіба що хтось із суперважів. Я бив його постійно. Обличчя його ви бачили – все розбите, завтра ще здується", – сказав після бою Тім Цзю, який 15 зі своїх 20 перемог здобув нокаутом.

Для його суперника це друга поразка на профі-рингу за 17 перемог.

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