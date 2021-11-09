Син Цзю повторив фокус Усика з монетами (відео)

Тім Цзю і Олександр Усик / Фото: Instagram

Австралійський претендент на чемпіонський титул у першій середній вазі (до 69.9 кг) Тім Цзю, син легендарного Костянтина Цзю, завершує підготовку до поєдинку з японцем Такеші Іноуе, який відбудеться 17 листопада у Сіднеї.

Щоб показати, що з різкістю рухів у нього порядок, Тім Цзю опублікував у Instagram відео фокусу з тренування. Наставник Цзю-молодшого підкидав з дощечки чотири монети, і Цзю-молодший ловив їх, не даючи впасти.

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Щоправда, якщо з чотирма монетами все було вдало, то спіймати водночас п'ять Тіму таки не вдалося – одна впала.

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Зазначимо, що схожим трюком у 2020-му побалував фоловерів Олександр Усик. Тільки він ловив чотири монети тією ж лівою рукою, якою і підкидав їх, обходячись без допомоги помічників.