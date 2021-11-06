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Син Алієва забив у стилі Роналду: відео шедевра

Андрій Трофімов
6 листопада, 17:06
Схоже, син Олександра Алієва Артем може стати не менш майстерним виконавцем штрафних ударів, ніж його знаменитий батько

Алієв, його син і фото гола / Фото: Instagram

Синові експівзахисника Динамо Олександра Алієва Артему – 10 років. Але він уже забиває не менш чудові голи, ніж його батько.

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У Мережі з'явилося відео гола зі штрафного, забитого напередодні Артемом Алієвим на одному з дитячих турнірів. Шедевр видався сумішшю голів Алієва-старшого та Кріштіану Роналду.

Артем став у стійку Кріштіану, розбігся і чудово пробив з підйому з 20 метрів – м'яч злетів над "стінкою", а потім, немов за допомогою пульта управління, різко опустився і приземлився в дальній "дев'ятці" воріт суперників.

Приголомшливо!

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"Гени дають своє!" – написав у себе в сторіз Алієв-старший.

"Не подумайте, що назвав сина на честь Мілевського, – розповідав 2011-го Алієв. – Просто в мене ініціали А. А., моя донька Аліна Алієва, тому син буде Артемом Алієвим. Крім того, ми з дружиною домовлялися, що доньці ім'я дає вона, а синові – я. Звичайно, зараз рано говорити, ким буде Артем, але в майбутньому, звичайно, хочу, щоб він став футболістом".

Як бачимо, бажання Алієва-старшого здійснюється.

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