Еліна Світоліна показала весільний манікюр / Фото: Instagram
Українська тенісистка Еліна Світоліна незабаром покінчить з холостяцьким життям. Тенісистка вже опублікувала останнє фото незаміжньою – воно дуже гаряче. А зараз в Мережі з'явився, ймовірно, весільний манікюр красуні.
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Світоліна опублікувала фото фіолетового манікюру і прикріпила до нього смайлик у вигляді сердечка.
26-річна Еліна зустрічається з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шлема" в Австралії пара вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж.
Передбачалося, що весілля відбудеться 18 липня, але судячи з посту Монфіса, вже завтра – 16-го. І десь на узбережжі.
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