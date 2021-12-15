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Світло в кінці тунелю: Дженоа здобула першу перемогу під керівництвом Шевченка

Сергій Шаховець
15 грудня, 00:06
Команда українського фахівця мінімально виграла у Салернітани у 1/16 фіналу Кубка Італії з футболу

Андрій Шевченко здобув першу перемогу на чолі Дженоа / Фото: Getty Images

Дженоа, яку нещодавно очолив легендарний українець Андрій Шевченко, здобула першу перемогу під його керівництвом.

Команда із Генуї на своєму полі здобула перемогу над Салернітаною у Кубку Італії, оформивши вихід до 1/8 фіналу турніру.

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Єдиний гол у поєдинку забив Калеб Екубан, якому асистував Яя Каллон. Останнього на заміну випустив Шевченко – тренерське чуття не підвело.

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Нагадаємо, цей поєдинок став для Дженоа шостим під проводом Андрія Миколайовича. Раніше його команда набрала одне очко у п'яти турах Серії А.

ОГЛЯД МАТЧУ

Кубок Італії, 1/16 фіналу

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Дженоа – Салернітана 1:0

Гол: Екубан (76 хв)

Дженоа: Шемпер – Сабеллі, Біраскі, Бані, Васкес, Камб'язо (Гільйоне, 46), Ернані (Туре, 89), Гальдамес, Портанова (Мелегоні, 60), Дестро (Каллон, 60), Екубан.

Салернітана: Фьорілло – Гальоло, Богдан (Дьомбер, 83), Деллі Каррі, Ярошинскі, Ді Таккьо, Скьявоне (Обі, 65), Кастанос (Кулібалі, 75), Кешріда, Джурич (Гондо, 83), Вергані (Нванкво, 6)

В 1/8 фіналу Дженоа зустрінеться з колишнім клубом Андрія Шевченка – Міланом.