Супряга в старті Динамо проти Барселони: команди назвали склади на поєдинок

Динамо Київ на стадіоні "Ноу Камп" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє на виїзді з іспанською Барселоною. Гра розпочнеться о 19:45.

Ми ведемо онлайн матчу Барселона – Динамо.

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Команди вже назвали стартові склади на поєдинок.

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

В запасі: Бойко, Тимчик, Караваєв, Шабанов, Шепелєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Лєднєв, Вербич, Рамірес, Шкурін

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Барселона: Тер Штеген, Мінгеса, Піке, Лангле, Дест, Ф. Де Йонг, Бускетс, Гаві, Альба, Люк Де Йонг, Депай.

Запасні: Нету, Пенья, Пуїг, Гонсалес, Умтіті, Серхі, Бальде, Демір, Фаті, Коутіньйо, Агуеро.

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Після двох турів київське Динамо займає третє місце в турнірній таблиці групи Е, а Барселона з нулем в графі набраних балів замикає квартет.