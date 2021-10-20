20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 2’
Барселона 0
Динамо 0
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Супряга в старті Динамо проти Барселони: команди назвали склади на поєдинок

Сергій Шаховець
20 жовтня, 18:56
Тренерські штаби команд визначилися зі стартовими складами команд

Динамо Київ на стадіоні "Ноу Камп" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє на виїзді з іспанською Барселоною. Гра розпочнеться о 19:45.

Ми ведемо онлайн матчу Барселона – Динамо.

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Команди вже назвали стартові склади на поєдинок.

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

В запасі: Бойко, Тимчик, Караваєв, Шабанов, Шепелєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Лєднєв, Вербич, Рамірес, Шкурін

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Барселона: Тер Штеген, Мінгеса, Піке, Лангле, Дест, Ф. Де Йонг, Бускетс, Гаві, Альба, Люк Де Йонг, Депай.

Запасні: Нету, Пенья, Пуїг, Гонсалес, Умтіті, Серхі, Бальде, Демір, Фаті, Коутіньйо, Агуеро.

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Після двох турів київське Динамо займає третє місце в турнірній таблиці групи Е, а Барселона з нулем в графі набраних балів замикає квартет.

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