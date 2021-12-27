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Дружина Олександра Зінченка несподівано показала свою душу

Андрій Трофімов
27 грудня, 14:57
Дружина гравця Манчестер Сіті Влада Седан у соцмережах опублікувала фотосесію зі своєю маленькою донькою Євою

Донька у Олександра і Влади народилася в серпні / Фото: Колаж: Сьогодні

Учора Манчестер Сіті обіграв Лестер (6:3), а Хосеп Гвардіола назвав Олександра Зінченка поганим захисником.

Але футболістові не варто засмучуватися. Адже вдома на нього чекають дружина та донька.

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Влада в Instagram опублікувала милі знімки із дочкою Євою.

"Моя душа", – підписала фотографії Седан.

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Нагадаємо, футболіст та журналістка одружилися влітку 2020 року. А 2 серпня 2021 року у пари народилася донька. Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.

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Хрещеним батьком став захисник Шахтаря Микола Матвієнко, а роль хрещеної матері дісталося Христині Яремчук, дружині форварда Бенфіки Романа Яремчука.