21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Супертрансфер Динамо завершено! Миколенко їде до Ліверпуля

Сергій Шаховець
20 грудня, 21:52
Найближчим часом ліверпульський Евертон повідомить про перехід захисника Динамо та збірної України Віталія Миколенка

Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно стане гравцем Евертона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Журналіст Sky Sports Italy Фабриціо Романо на своєму каналі Twitch повідомив, що клуб АПЛ Евертон узгодив усі деталі трансферу 22-річного українця.

Настає момент, коли "іриски" офіційно презентують Віталія Миколенка в якості свого гравця.

Реклама

"Це завершена угода", – сказав Романо в ефірі каналу.

За словами інсайдера, Миколенко успішно пройшов медичне обстеження, і тепер залишилося тільки оголосити про підписання контракту. Справу зроблено!

Віталій Миколенко покидає Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Щойно в Англії відкриється трансферне вікно, Віталій буде зареєстрований у складі команди Прем'єр-ліги.

Реклама

Раніше була інформація, що Евертон не може витратити жодної копійки, адже клуб не вписується у правила фінансового fair-play. Тому на трансфер Миколенка чекає грандіозне фіаско.

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що головний тренер Динамо Мірча Луческу підтвердив перехід Миколенка до клубу АПЛ. Після Ярмоленка це перший великий трансфер, який провернуло київське Динамо.