Супертрансфер Динамо завершено! Миколенко їде до Ліверпуля

Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно стане гравцем Евертона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Журналіст Sky Sports Italy Фабриціо Романо на своєму каналі Twitch повідомив, що клуб АПЛ Евертон узгодив усі деталі трансферу 22-річного українця.

Настає момент, коли "іриски" офіційно презентують Віталія Миколенка в якості свого гравця.

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"Це завершена угода", – сказав Романо в ефірі каналу.

За словами інсайдера, Миколенко успішно пройшов медичне обстеження, і тепер залишилося тільки оголосити про підписання контракту. Справу зроблено!

Віталій Миколенко покидає Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Щойно в Англії відкриється трансферне вікно, Віталій буде зареєстрований у складі команди Прем'єр-ліги.

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Раніше була інформація, що Евертон не може витратити жодної копійки, адже клуб не вписується у правила фінансового fair-play. Тому на трансфер Миколенка чекає грандіозне фіаско.

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що головний тренер Динамо Мірча Луческу підтвердив перехід Миколенка до клубу АПЛ. Після Ярмоленка це перший великий трансфер, який провернуло київське Динамо.