"Суперфінал подарував сюрприз для України". Тренер Абраменка про завойовану медаль

Срібний медаліст Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні фристайліст Олександр Абраменко завоював першу медаль для України на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Тренер збірної України з фрістайлу Енвер Аблаєв прокоментував виступ своїх підопічних на Іграх.

Реклама

"Я насамперед готував спортсменів до командних змагань, тому що для мене дуже важливо було виграти перші Олімпійські ігри в командному заліку. На превеликий жаль, COVID-19 вніс свої корективи, тому що ми прилетіли зі збору з червоної зони в зелену, всі були здорові, і перші п'ять днів у нас були негативні результати, а потім один за одним почалися позитиви і ми просто не змогли виставити команду.





Ми привезли п'ять конкурентоспроможних спортсменів, які могли виборювати медаль. Щодня я жив тим, щоб виграти золото саме у командних змаганнях. Мабуть, нам був приготовлений сюрприз на потім. І ми не змогли взяти участь лише тому, що нам не вистачило спортсменів.



Хлопців випустили у день змагань із карантину. Сашко Окіпнюк молодець, кваліфікувався і сьогодні він мав бути у суперфіналі. Але його опустили, на жаль. З суддями не посперечаєшся, нехай це буде на їхньому совісті.





Коли Саша Абраменко набрав 116 балів, серце тьохнуло сильно. Я мав 50 на 50, що буде медаль. Я розумів, що це дуже багато. Але я розумів, що всі хлопці, які за Сашком, вони теж горять, і суперфінал завжди з сюрпризами, які сталися.



Вважаю, що наша команда виступила гідно. Не все склалося так, як ми хотіли, але на дев'яточку з десяти балів ми таки зробили", – сказав Аблаєв.

Реклама

Нагадаємо, чотири роки тому Абраменко виграв єдине золото для нашої команди на Іграх в Пхенчхані. Таким чином Олександр став єдиним українським спортсменом, який вигравав медалі на двох Олімпіадах.