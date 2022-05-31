1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Божевільний нокаут із ММА. Стронгмен показав, як бити у щелепу

Олексій Андрейцев
31 травня, 09:37
Володар титулу "Найсильніша людина світу" Маріуш Пудзяновський достроково переміг Міхала Матерлу

Пудзяновський нокаутував Матерлу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств, у головному поєдинку якого легендарний Маріуш Пудзяновський зустрівся з ексчемпіоном у середньому дивізіоні Міхалом Матерлою. До речі, нещодавно ворог Путіна змусив капітулювати супротивника.

Суперники одразу вступили в обмін ударами. Пудзяновський провів божевільний аперкот, після якого Матерла опинився у глухому нокауті. Після закінчення бою Міхал ще досить довго не міг прийти до тями. Колишній чемпіон ліги KSW піднявся лише за кілька хвилин, повідомляє Xsport.

Реклама

Нагадаємо, що Маріуш Пудзяновський – п'ятиразовий володар титулу "Найсильніша людина світу".

Читайте також: Країна дикунів. Брат російського ексчемпіона UFC погрожував іноземцю пістолетом

Реклама

Раніше ми писали про найповільніший нокаут у ММА від найсильнішої людини у світі. Пудзяновський шкодував свого суперника.