Божевільний нокаут із ММА. Стронгмен показав, як бити у щелепу

Пудзяновський нокаутував Матерлу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств, у головному поєдинку якого легендарний Маріуш Пудзяновський зустрівся з ексчемпіоном у середньому дивізіоні Міхалом Матерлою. До речі, нещодавно ворог Путіна змусив капітулювати супротивника.

Суперники одразу вступили в обмін ударами. Пудзяновський провів божевільний аперкот, після якого Матерла опинився у глухому нокауті. Після закінчення бою Міхал ще досить довго не міг прийти до тями. Колишній чемпіон ліги KSW піднявся лише за кілька хвилин, повідомляє Xsport.

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Нагадаємо, що Маріуш Пудзяновський – п'ятиразовий володар титулу "Найсильніша людина світу".

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Раніше ми писали про найповільніший нокаут у ММА від найсильнішої людини у світі. Пудзяновський шкодував свого суперника.