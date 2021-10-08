Суддя рекомендував закрити справу за обвинуваченням Кріштіану Роналду в згвалтуванні

Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Суддя звинуватив адвоката Майорги в тому, що він неправомірно обгрунтував цивільний позов про відшкодування збитку на вкрадених документах, які, як виявилося, є конфіденційним листуванням між Роналду і його адвокатами.

Кетрін Майорга стверджувала, що стала жертвою зґвалтування з боку Роналду. Нібито інцидент стався в 2009 році в Лас-Вегасі.

Реклама

/ Фото: Facebook

Пізніше Роналду заплатив Майорзі 375 тисяч доларів, щоб вона "не поширювалася про подробиці тієї ночі".

Проте, дівчині цього виявилось замало і в 2018 році вона знову нагадала про себе, зажадавши від гравця ще 200 тисяч доларів, але тим самим порушивши договір про конфіденційність.

Реклама

До речі, адвокати Роналду визнали, що зірка футболу і Майорга займалися сексом, але сказали, що це було добровільно.