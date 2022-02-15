Олімпійського чемпіона з України довели до переляку

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

До фіналу чоловічої акробатики у фристайлі потрапили одразу два українці - Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.

Абраменко – з першої спроби, Окіпнюк – з другої.

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За медалі Ігор-2022 вони посперечаються у середу, 16 лютого, о 13:00 за Києвом.

Олександр Абраменко зізнався, що кваліфікація забрала у нього чимало нервів.

"Уперше стрибаю в такий мороз (мінус 22 градуси). Дуже незвично, холодно. Одягаємо термобілизну. Але вона сковує рухи. Не дуже зручно, коли виконуєш стрибок", – розповів Олександр Абраменко "Сьогодні" після кваліфікації 15 лютого.

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"Я радий, що мені вдалося впоратися і потрапити до фіналу з першої спроби, не довелося стрибати другу. Чи хвилювався за потрапляння? Звісно. Тому що, за відчуттями, я виконав свій стрибок на вищу оцінку. Але коли побачив 120 балів, злякався. Що це таке? Дуже занизили оцінку".

"Після цього стежив за кожним наступним стрибком, і коли побачив, що судді всім ставлять такі невисокі оцінки, трохи заспокоївся. А потрапивши до фіналу, дещо вже розслабився".

Нефартовий 13-й номер не завадив Абраменку / Фото: Reuters

"Чи можна назвати цю Олімпіаду найстресовішою для мене? Так, коронавірус додав цікаві речі... На щастя, мені вдалося уникнути цієї хвороби, принаймні на Олімпіаді. Вдалося потренуватися у всі тренувальні дні. І це мені допомогло".

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"Це вже моя п'ята Олімпіада. Я гадав, мандраж і хвилювання повинні вже мене оминати. Але це не так. Дуже хвилювався, тому що я чинний олімпійський чемпіон і розумію, що до мене уважніші судді, тому не можна припускатися помилок".

"Фінал? Фристайл, акробатика – це непередбачуваний вид спорту. Докладатимемо всіх зусиль. А там – як вийде", – обережний у висловлюваннях перед стрибками за медалі Ігор-2022 Олександр Абраменко.

Абраменко – наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше через спалах коронавірусу в нашому складі Україна не змогла виступити у командному фристайлі, де їй пророкували медаль. "Це не Олімпіада, а страшний сон", – сказав тоді Олександр Абраменко.