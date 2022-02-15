Олімпійського чемпіона з України довели до переляку

Олександр Абраменко / Фото: Reuters
До фіналу чоловічої акробатики у фристайлі потрапили одразу два українці - Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк.
Абраменко – з першої спроби, Окіпнюк – з другої.
За медалі Ігор-2022 вони посперечаються у середу, 16 лютого, о 13:00 за Києвом.
Олександр Абраменко зізнався, що кваліфікація забрала у нього чимало нервів.
"Уперше стрибаю в такий мороз (мінус 22 градуси). Дуже незвично, холодно. Одягаємо термобілизну. Але вона сковує рухи. Не дуже зручно, коли виконуєш стрибок", – розповів Олександр Абраменко "Сьогодні" після кваліфікації 15 лютого.
"Я радий, що мені вдалося впоратися і потрапити до фіналу з першої спроби, не довелося стрибати другу. Чи хвилювався за потрапляння? Звісно. Тому що, за відчуттями, я виконав свій стрибок на вищу оцінку. Але коли побачив 120 балів, злякався. Що це таке? Дуже занизили оцінку".
"Після цього стежив за кожним наступним стрибком, і коли побачив, що судді всім ставлять такі невисокі оцінки, трохи заспокоївся. А потрапивши до фіналу, дещо вже розслабився".
"Чи можна назвати цю Олімпіаду найстресовішою для мене? Так, коронавірус додав цікаві речі... На щастя, мені вдалося уникнути цієї хвороби, принаймні на Олімпіаді. Вдалося потренуватися у всі тренувальні дні. І це мені допомогло".
"Це вже моя п'ята Олімпіада. Я гадав, мандраж і хвилювання повинні вже мене оминати. Але це не так. Дуже хвилювався, тому що я чинний олімпійський чемпіон і розумію, що до мене уважніші судді, тому не можна припускатися помилок".
"Фінал? Фристайл, акробатика – це непередбачуваний вид спорту. Докладатимемо всіх зусиль. А там – як вийде", – обережний у висловлюваннях перед стрибками за медалі Ігор-2022 Олександр Абраменко.
Раніше через спалах коронавірусу в нашому складі Україна не змогла виступити у командному фристайлі, де їй пророкували медаль. "Це не Олімпіада, а страшний сон", – сказав тоді Олександр Абраменко.