Суддівський розбір 3-го туру УПЛ. Скандал в матчі з Шахтарем і спірне пенальті для Динамо

Моменти за участю Траоре і Буяльського - найбільш спірні в 3-му турі УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо"

Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі спеціально для.segodnya.ua/ua продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі і всі спірні моменти 3-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

У третьому турі УПЛ загальний рівень суддівства дещо знизився. Середня оцінка за арбітраж в цьому турі впала на 0,1 бал у порівнянні з попереднім (7,4 проти 7,5). Так само було показано 30 жовтих карток (4,29 в середньому за гру), що як і раніше забагато для нашого чемпіонату. Для порівняння, під час Євро-2020 було показано 149 попереджень в 51 грі (2,9 за гру). Відсутність VAR також вплинула на якість арбітражу. Навіть не в дуже складній ситуації суддям вдалося прогавити чистий пенальті у ворота Олександрії у грі проти Шахтаря. І, навпаки, призначити дивний одинадцятиметровий у ворота Зорі у грі з Динамо. Сподіваємося, що УАФ поверне VAR до наступного туру і якість арбітражу покращиться

МЕТАЛІСТ-1925 – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Андрій Коваленко. Для арбітражу матч був досить легкий. Команди грали коректно, без грубих фолів. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 12-й хвилині Ткачук програв боротьбу за м'яч Бугаю, після чого схопив його руками і завалив на газон. Арбітр зафіксував фол, але обійшовся без жовтої картки для гравця Металіст-1925. Це занадто ліберальне рішення. Ткачук не намагався зіграти в м'яч і відкрито зривав швидку атаку. Варто показати гравцеві харків'ян жовту картку.

На 55-й хвилині Фабіньйо впав у штрафному після боротьби з Дубком. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Гравець Металіста-1925 сам вдарив захисника Чорноморця по нозі, після чого впав на газон.

Оцінка: 8/10

РУХ – ВЕРЕС

Арбітр – Олександр Дердо. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 75-й хвилині Климчук намагався прорватися в штрафну і впав після зіткнення з Кучеровим. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення.

Контакт між гравцями був, але півзахисник Вереса спочатку чітко зіграв у м'яч, після чого за його ногу зачепився футболіст Руху. Порушення не було.

Оцінка: 8/10

ДНІПРО-1 – МАРІУПОЛЬ

Арбітр – Геннадій Серпутько. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди дуже багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 14-й хвилині Довбик забив гол, але гравці Маріуполя висловлювали претензії, що м'яч не перетнув лінію воріт повністю. Арбітр взяття воріт зарахував. Це правильне рішення. Повтори показали, що Кудрик відбив м'яч вже за лінією воріт.

На 81-й хвилині Драмбаєв пішов в небезпечний підкат проти Джурасека. Арбітр показав гравцеві Маріуполя другу жовту картку. Це правильне рішення. Драмбаєв зіграв високо піднятою ногою, не зіграв у м'яч і зачепив гравця Дніпро-1.

Оцінка: 8/10

ШАХТАР – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Володимир Новохатний. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди мало фолили, але був важкий для оцінки епізод. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 88-й хвилині Траоре впав у штрафному після боротьби з Бабогло і Дуброю. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка. На форварда Шахтаря сфолили обидва захисника Олександрії.

Бабогло тягнув Траоре за футболку, чим вивів його з рівноваги, а Дубра штовхнув гравця Шахтаря двома руками в спину. Арбітр мав призначати пенальті. Помилка, що позбавила Шахтар очок.

Оцінка: 6/10

ЗОРЯ – ДИНАМО

Арбітр – Анатолій Абдула. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

Судді УПЛ / Фото: FootBoom

На 48-й хвилині Крістіан увірвався в штрафну і впав після боротьби з Шапаренком. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Шапаренко спочатку зіграв у м'яч і лише потім зачепив ногу суперника. Порушення не було.

На 70-й хвилині Буяльський пробивав по воротах і в штрафний м'яч рикошетом від ноги відскочив в руку Імерекову. Арбітр призначив пенальті у ворота Зорі і показав Імерекову жовту картку. Це помилка.

Рука захисника Зорі перебувала в природному положенні, м'яч потрапив в неї рикошетом від стегна і відстань від м'яча до руки була мінімальною. Це був випадковий відскік, зреагувати на який у Імерекова не було можливості. Це не гра рукою. Арбітру варто було дати продовжити гру.

На 75-й хвилині Кочергін впав у штрафному після підкату Сидорчука. Арбітр призначив пенальті у ворота Динамо. Це правильне рішення. Кочергін грамотно підставився, тож Сидорчук не дотягнувся до м'яча і вдарив гравця Зорі по нозі. Були всі підстави для пенальті.

Оцінка: 6,5/10

ВОРСКЛА – ЛЬВІВ

Арбітр – Олександр Омельченко. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 6-й хвилині Степанюк впав перед штрафним після боротьби з Махмутовичем і вимагав небезпечний штрафний. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Контакт між гравцями був, але боротьба була в межах правил.

Оцінка: 8/10

ДЕСНА – ІНГУЛЕЦЬ

Арбітр – Роман Блавацький. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо і багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

На 45-й хвилині Шарай впав перед штрафним після боротьби з Домбровським, у якого була жовта картка. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення. Була звичайна боротьба корпус в корпус. Гравець Десни не порушував правила.

На 69-й хвилині Салем в підкаті ззаду врізався в ноги Будковському. Арбітр зафіксував фол, але не показав гравцеві Інгульця жовту картку, яка стала б другою. Арбітр відверто пробачив Салема. Це був грубий підкат, який мав каратися жовтою карткою.

Оцінка: 8/10

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