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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Суд задовольнив апеляцію гравця: чемпіон світу з Баварії уникнув ув'язнення через напад на дівчину

Павло Василенко
27 жовтня, 21:56
Захисник Баварії та збірної Франції Люка Ернандес вирішив свої проблеми із законом. Суд Мадрида задовольнив його апеляцію

Люка Ернандес / Фото: Getty Images

Гравець уникнув ув'язнення після того, як суд Мадрида задовольнив його апеляцію, повідомляє видання AS. Раніше ми писали, що дружина та агент нападаючого ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара оголосила про возз'єднання з аргентинським футболістом, який їй зраджував.

У 2017 році Ернандеса було звинувачено в нападі на свою подругу. Вже після видачі судової заборони наближення до подруги Люка провів із нею спільну відпустку.

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2018 року прокуратура запросила річний вирок для Ернандеса. 35 кримінальний суд Мадрида задовольнив клопотання прокуратури.

Ернандес мав з'явитися до суду 19 жовтня для вибору місця ув'язнення, проте добровільно прибув за день до призначеного терміну. Француз подав апеляцію, що дозволило відстрочити взяття під варту на 10 днів.

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Апеляція Ернандеса була задоволена. При цьому шестимісячний тюремний строк футболістові відстрочено на наступні чотири роки. Також гравцеві Баварії доведеться сплатити штраф у розмірі 94 000 євро, що підлягає виплаті платежами по 400 євро на день.

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