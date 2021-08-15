Соромно за таку зарплату! Тренер, якого не взяли на Олімпіаду, назвав шокуючу цифру

Марина Кіліпко з тренером Віктором Шевцовим / Фото: Instagram
На Олімпіаді-2020 спалахнув скандал. Українська легкоатлетка Марина Кіліпко посіла п'яте місце у фіналі стрибків з жердиною та після змагань не стримала емоцій. Кіліпко звинуватила керівництво федерації у тому, що її тренера не взяли в Токіо-2020.
Марину тренує Віктор Шевцов, який в інтерв'ю "Главкому" розповів, скільки йому платять за виховання учасниці Олімпійських ігор.
За словами Шевцова, у "Школі вищої спортивної майстерності", де тренується Кіліпко, він працює на півставки. І отримує 4 тисячі гривень.
"Чому тут немає мого особистого тренера, я не почула відповіді ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Судячи з чемпіонату України, було видно, що я готова до Олімпіади. Мене годували сніданками, рішення приймемо потім. По сьогоднішній день я не почула чому немає мого тренера", – говорила в Токіо Марина.