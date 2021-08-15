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Соромно за таку зарплату! Тренер, якого не взяли на Олімпіаду, назвав шокуючу цифру

Андрій Трофімов
15 серпня, 11:40
Наставник української легкоатлетки Марини Кіліпко, яка зайняла в Токіо-2020 п'яте місце в стрибках з жердиною, отримує за роботу зі спортсменкою 4000 гривень

Марина Кіліпко з тренером Віктором Шевцовим / Фото: Instagram

На Олімпіаді-2020 спалахнув скандал. Українська легкоатлетка Марина Кіліпко посіла п'яте місце у фіналі стрибків з жердиною та після змагань не стримала емоцій. Кіліпко звинуватила керівництво федерації у тому, що її тренера не взяли в Токіо-2020.

Марину тренує Віктор Шевцов, який в інтерв'ю "Главкому" розповів, скільки йому платять за виховання учасниці Олімпійських ігор.

За словами Шевцова, у "Школі вищої спортивної майстерності", де тренується Кіліпко, він працює на півставки. І отримує 4 тисячі гривень.

Марина Килипко із своїм тренером Віктором Шевцовим / Фото: Инстаграм

"Чому тут немає мого особистого тренера, я не почула відповіді ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Судячи з чемпіонату України, було видно, що я готова до Олімпіади. Мене годували сніданками, рішення приймемо потім. По сьогоднішній день я не почула чому немає мого тренера", – говорила в Токіо Марина.

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