3 грудня 17:00
Шахтар 6
Львів 1
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Страшна аварія у Формулі-1: від боліду залишилися лише запчастини

Сергій Шаховець
4 грудня, 00:11
Під час другої практики Гран-прі Саудівської Аравії пілот Ferrari Шарль Леклер не впорався з керуванням машини

Аварія на трасі Гран-прі Саудівської Аравії / Фото: formula1.com

Передостанній етап Формули-1 пройде у Саудівській Аравії. У п'ятницю, 3 грудня, відбулися дві практики Гран-прі Саудівської Аравії на вуличній трасі у Джідді.

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Пілот Ferrari Шарль Леклер при проходженні зв'язки 22 – 23 поворотів не впорався з управлінням боліда. На великій швидкості він врізався у відбійник спочатку задньою частиною, а потім передньою.

Після цього заїзди зупинили червоними прапорами та більше не відновлювали.

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Одразу після аварії гонщика доправили до медичного центру траси, де медики не знайшли у нього жодних пошкоджень.

Машина Леклера постраждала набагато серйозніше. Поки невідомо, чи доведеться монегаському автогонщику отримувати штраф заради нового двигуна або коробки передач.

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Нагадаємо, що передостанній етап Формули-1 пройде у Саудовській Аравії, де Макс Ферстаппен має шанси взяти своє перше чемпіонство.

Розклад гран-прі Саудівської Аравії

4 грудня

Практика №3 – початок о 16:00
Кваліфікація – початок о 19.00

5 грудня

Гонки – початок о 19:30.