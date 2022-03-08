Країна-помилка: Росію видалили навіть із футбольного симулятора FIFA

Росію видалили із FIFA / Фото: Колаж: Сьогодні

За розв'язану в Україні війну весь цивілізований світ обрушив санкції на агресора. Крім потужного пакету економічних обмежень, не залишається осторонь світовий спорт. Навіть у віртуальному його прояві.

Сьогодні стало відомо, що збірну Росії та всі клуби з цієї країни вже видалили з популярної комп'ютерної гри FIFA. Інформація про це з'явилася всередині гри. Ось і справді, країна-помилка!

Реклама

Зміни стосуються режимів Ultimate Team та Ultimate Draft. Звідти прибрали гравців із російських клубів, а також набори, стадіони, предмети оформлення та національну команду.

"EA SPORTS висловлює солідарність з українським народом і, як і безліч людей та організацій зі світу футболу, закликає до миру та завершення війни в Україні", – раніше такі слова підтримки висловлювали в компанії.

"У руслі рішень наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA SPORTS розпочала процес видалення збірної Росії та всіх російських клубів з ігор EA SPORTS FIFA, включаючи FIFA 22, FIFA Mobile та FIFA Online. Ми також оцінюємо відповідні зміни інших напрямків наших ігор. Ми повідомлятимемо спільноту про будь-які заходи та дякуємо гравцям за терпіння під час нашої роботи над цими оновленнями", – йдеться у заяві організації.

ФІФА та УЄФА вже усунули збірну Росії та російські клуби від усіх міжнародних турнірів.

Реклама

Також сьогодні стало відомо, що найсильніший футбольний чемпіонат, Прем'єр-ліга, відправить мільйон фунтів для підтримки народу України та заборонить показ матчів чемпіонату у Росії.