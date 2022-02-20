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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Стій! Кадик вирву! Усика схопили за шию

Максим Мельник
20 лютого, 17:17
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі показав, як він під владою свого тренера стоїть і навіть не сміє поворухнутись

Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик оригінально привітав із днем народження свого тренера – Юрія Ткаченка.

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Боксер опублікував у сторіз фото, як Ткаченко вимірює йому пульс на шиї.

"Юронька Іванович З.Д. Народження", – каже Олександр Усик на фото Юрію Ткаченку

"Стій спокійно, бо кадик вирву", – відповідає тренер, який пальцями тримає Усика в районі сонної артерії на шиї.

Зазначимо, що Юрій Ткаченко є тренером Олександра Усика вже понад три роки – боксеру зупинити на ньому вибір порадив Анатолій Ломаченко.

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За допомогою Ткаченка Усик переміг Беллью у крузервейті, а потім Візерспуна, Чісору та Джошуа в суперважкому дивізіоні.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters